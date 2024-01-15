Дороги и тротуары обрабатывают от гололеда в Барнауле
Днем на улицах города будет работать почти 100 единиц техники
15 января 2024, 12:00, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
Дорожники в Барнауле обрабатывают дороги и тротуары от гололеда. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
В ночь на улицах города работало свыше 130 единиц техники, в первую очередь велась обработка реагентами.
"Посыпка дорог песко-соляной смесью проводилась на улицах Солнечная Поляна, Шукшина, Кавалерийская, Веры Кащеевой, Гущина, Малахова, Юрина, Покровская, Профинтерна, Сизова и других участках", – сказано в сообщении.
Также дорожники вывозили снег.
Днем на улицах будут работать 98 единиц техники и 121 рабочий. Они продолжат обработку поверхностей песко-соляной смесью.
12:05:59 15-01-2024
Весь город чёрный от этой гадости, которую мегатоннами сыпят на дороги!!!! Прекратите сыпать эту ДРЯНЬ в таком безумном количестве!!!!!!!!!!!
15:20:20 15-01-2024
Гость (12:05:59 15-01-2024) Весь город чёрный от этой гадости, которую мегатоннами сыпят... Если погода выкидывает сюрпризы и после 0 градусов и дождя прилетает -25, то каким еще образом бороться с ледяной коркой? Отдолбить весь город? Это нереально.
16:27:30 15-01-2024
Гость (15:20:20 15-01-2024) Если погода выкидывает сюрпризы и после 0 градусов и дождя п... Реально думаете, что та гадость, которую валят на дороги, спасает от льда в минус 25? Уж что точно она делает, то приводит в негодность обувь и создаёт омерзительный вид улиц и грязную кашу в помещениях...
00:20:15 16-01-2024
Гость (16:27:30 15-01-2024) Реально думаете, что та гадость, которую валят на дороги, сп... Ну когда полежите в больнице с травмой, станете думать по-другому. Здесь "всему своё время".
22:54:46 15-01-2024
Гость (15:20:20 15-01-2024) Если погода выкидывает сюрпризы и после 0 градусов и дождя п... Важно чистить в короткий период перехода с плюса на минус, тогда не нужно долбить. Сыпать песок в снег и в "кашу" - деньги на ветер.
12:15:13 15-01-2024
То вывозят? Где он есть?
12:22:28 15-01-2024
На ул.Песчанной возле лицея 122 колея по колено и скользко ужасно. Дети в школу добираются как в форт боярд. И так каждый год. Кто за это отвечает?
12:23:12 15-01-2024
Всего один вопрос - и все всё поймут. ВЛАСТИ почему дороги для авто чистят каждый день,а у нас для людей тротуары во дворах не чистят ,хотя коммуналку подняли. Вы чего творите,не надо как в Москве,но люди реально по гололёду только из подъезда и ...в травпункт. Господин Франк айяйяй.
15:18:35 15-01-2024
гость (12:23:12 15-01-2024) Всего один вопрос - и все всё поймут. ВЛАСТИ почему дороги д... Тротуары во дворах - ответственность УК и ТСЖ.
08:45:56 16-01-2024
Гость (15:18:35 15-01-2024) Тротуары во дворах - ответственность УК и ТСЖ.... Верно! их пока не пнёшь-не пошевелится! Жаловаться чаще надо-будет толк, а то в сетях писать все горазды.. , а это то же, что бубнить себе под нос
15:25:48 15-01-2024
Ну, подождите немного. Щас из Кении рабочая сила поступит, вмиг все почистят.
13:45:10 15-01-2024
У нас все тротуары прочищены. Где не чистят?
18:48:34 15-01-2024
Гость (13:45:10 15-01-2024) У нас все тротуары прочищены. Где не чистят?... Значит вам повезло. Район Норд Веста, Северо-Западная, проспект Ленина, 80-й Гвардейской дивизии, Горно-Алтайская, Смирнова, Поток ничего не обработано. С утра заявки по обработке территорий переданы, а в ответ тишина....как хотите так и ходите
08:48:53 16-01-2024
Гость (18:48:34 15-01-2024) Значит вам повезло. Район Норд Веста, Северо-Западная, просп... +Ленинск.рн, Шукшина, Солн. Поляна, Попова, особенно во дворах,
15:46:19 15-01-2024
почему около ленина 18 сыпят мраморную крошку а не грязь?
18:45:24 15-01-2024
Вообще ничего не обработано ото льда. Район Потока и Норд-Веста. Наш Автодор строй и Администрации привыкли работать так, что люди должны звонить им и делать заявки на обработку от гололёда. А сами вы не знаете, что необходимо обрабатывать пешеходные тротуары, остановки и т.д. ото льда? Реально постоянно им звоню, прошу чтобы обработали. Люди вообще им пофигу!
08:50:29 16-01-2024
Гость (18:45:24 15-01-2024) Вообще ничего не обработано ото льда. Район Потока и Норд-В... Дайте тел. их иль ещё кого, кто этим займётся реально
21:57:05 15-01-2024
Барнаул в принципе стоит на песке, вся пойма оби сплошной песок. Но в городе его нет, так как некому его привезти и разбросать там где скользко. Кучки с песком надо сделать везде, а дворники или добрые люди его посыпать будут где надо. 👍
00:24:07 16-01-2024
Я (21:57:05 15-01-2024) Барнаул в принципе стоит на песке, вся пойма оби сплошной пе... Целая куча этого "вещества" лежит в 50 метрах от дома. Разбрасывают, но конечно не так резко, как вам хочется. В принципе, вы могли бы и сами этому помочь. Не гнушаюсь иногда разбросать песок перед своим подъездом, чем пялиться в смарте на голых баб.
12:42:08 16-01-2024
Шумакова утром была вся во льду.