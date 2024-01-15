Дороги и тротуары обрабатывают от гололеда в Барнауле

Днем на улицах города будет работать почти 100 единиц техники

15 января 2024, 12:00, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Дорожники в Барнауле обрабатывают дороги и тротуары от гололеда. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В ночь на улицах города работало свыше 130 единиц техники, в первую очередь велась обработка реагентами.

"Посыпка дорог песко-соляной смесью проводилась на улицах Солнечная Поляна, Шукшина, Кавалерийская, Веры Кащеевой, Гущина, Малахова, Юрина, Покровская, Профинтерна, Сизова и других участках", – сказано в сообщении.

Также дорожники вывозили снег.

Днем на улицах будут работать 98 единиц техники и 121 рабочий. Они продолжат обработку поверхностей песко-соляной смесью.