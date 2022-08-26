«Ты меня слышишь»: караоке-клуб Jackson приглашает гостей на концерт Евгения Кемеровского

28 сентября в Барнауле выступит известный российский музыкант, исполнитель песен в жанре шансон Евгений Кемеровский. Концерт состоится в центре города, в караоке-клубе Jackson.

Евгений Кемеровский — шансонье, композитор, поэт, музыкант. Многократный обладатель премии «Шансон года» и премии «Овация».

Фанаты музыкальных произведений Евгения называют его песни бальзамом для души. «И он полетел напрямую, пробив мою душу, И ты меня слышишь, и я тебя тоже услышу» — строчки одной из самых популярных песен «Ветер». В числе любимых публикой также «Мой брат», «Я по тебе скучаю», «Глухонемая любовь», «Твоё имя — танго», «Ладони», «Над сибирской тайгой», «Не вспоминай меня», «Марш Высоцкому». Он пишет не только для себя, Евгений Кемеровский — автор стихов и музыки хитов звёзд российской эстрады: Кати Лель, Лаймы Вайкуле, Бориса Моисеева, Ирины Аллегровой, Алёны Апиной, Любови Успенской.

Музыку Кемеровского ценят как на родине, так и за рубежом. Он гастролировал с сольными концертами в США, Израиле, Франции, Болгарии и других странах. А 28 сентября 2022 года состоится его VIP-концерт в Барнауле. Сбор гостей в 19:00

Караоке клуб Jakson

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