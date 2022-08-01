Жители Алтая с каждым годом могут покупать всё больше и больше бензина на зарплату

Алтайский край занял 76-е место из 85 в рейтинге регионов по доступности бензина для населения, сообщает РИА Новости.

«Объём бензина марки АИ-92, который можно купить в Алтайском крае на чистую среднюю зарплату в месяц, — 656 литров. Цена бензина в июне 2022 года за литр — 44,95 рубля», — выяснили аналитики.

Республика Алтай в рейтинге заняла 55-е место. Здесь на среднюю зарплату можно купить 741 литр бензина по цене 46,79 рубля за литр.

Стоит отметить, что в 2021 году, согласно прошлому рейтингу, жители Алтайского края могли позволить себе 615 литров в месяц на среднюю зарплату — на 41 литр меньше.

В 2020 году — 618 литров (40,58 рубля за литр), в 2019-м — 557 литров (41,20), в 2018-м — 513 (40,33). Таким образом, за пять лет средняя зарплата жителей Алтайского края выросла на дополнительные 143 литра бензина.