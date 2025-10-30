Глава Белгородского района выпрыгнула из машины прямо перед ударом дрона ВСУ

Вражеский дрон гнался за автомобилем от одного села до другого

30 октября 2025, 12:14, ИА Амител

Удар дрона ВСУ по автомобилю / Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков" / t.me/vvgladkov

В Белгородской области 29 октября дрон ВСУ атаковал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой время ее рабочей поездки, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За машиной, начиная с Салтыково, гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», – рассказал глава региона.

Гладков подчеркнул, что это уже не первый подобный случай: «Враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими, за сотрудниками оперативных служб».

«Противник вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить», – добавил губернатор.

Ранее СМИ сообщили, что ночью 30 октября дроны ВСУ атаковали Московскую и Воронежскую области.