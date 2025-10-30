НОВОСТИПроисшествия

Глава Белгородского района выпрыгнула из машины прямо перед ударом дрона ВСУ

Вражеский дрон гнался за автомобилем от одного села до другого

30 октября 2025, 12:14, ИА Амител

Удар дрона ВСУ по автомобилю / Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков" / t.me/vvgladkov

В Белгородской области 29 октября дрон ВСУ атаковал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой время ее рабочей поездки, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«За машиной, начиная с Салтыково, гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», – рассказал глава региона.

Гладков подчеркнул, что это уже не первый подобный случай: «Враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими, за сотрудниками оперативных служб».

«Противник вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить», – добавил губернатор.

Ранее СМИ сообщили, что ночью 30 октября дроны ВСУ атаковали Московскую и Воронежскую области.

СВО украина Белгородская область

Комментарии 5

Avatar Picture
Внимательный из Б

12:44:48 30-10-2025

Здоровья Главе и семье! Но почему гос чиновник едет на вражеской машине из недружественной страны !? Рейндж-ровер Дискавери. Когнитивный диссонанс, батенька...

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:33:10 30-10-2025

Это УАЗ Патриот.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:20:26 30-10-2025

Ага Рейндж-ровер на штампованных дисках ))) Спереди видны петли к раме приваренные, точно Патриот это

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:55:50 30-10-2025

вроде и дрон прилетел, но на фото просто сгоревший уазик на стоянке без повреждений от взрыва

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:41:10 30-10-2025

что с деньгами в сгоревшем сейфе в сгоревшем патриоте?

  -6 Нравится
Ответить
