Глава Белгородского района выпрыгнула из машины прямо перед ударом дрона ВСУ
Вражеский дрон гнался за автомобилем от одного села до другого
30 октября 2025, 12:14, ИА Амител
В Белгородской области 29 октября дрон ВСУ атаковал автомобиль главы администрации Белгородского района Татьяны Кругляковой время ее рабочей поездки, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«За машиной, начиная с Салтыково, гнался вражеский дрон. И догнал в Ясных Зорях. Водитель и Татьяна Петровна успели покинуть автомобиль прямо перед ударом. Транспортное средство сгорело», – рассказал глава региона.
Гладков подчеркнул, что это уже не первый подобный случай: «Враг целенаправленно охотится за главами районов, муниципальными служащими, за сотрудниками оперативных служб».
«Противник вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей. Но ему не удастся нас сломить», – добавил губернатор.
Ранее СМИ сообщили, что ночью 30 октября дроны ВСУ атаковали Московскую и Воронежскую области.
12:44:48 30-10-2025
Здоровья Главе и семье! Но почему гос чиновник едет на вражеской машине из недружественной страны !? Рейндж-ровер Дискавери. Когнитивный диссонанс, батенька...
13:33:10 30-10-2025
Это УАЗ Патриот.
14:20:26 30-10-2025
Ага Рейндж-ровер на штампованных дисках ))) Спереди видны петли к раме приваренные, точно Патриот это
14:55:50 30-10-2025
вроде и дрон прилетел, но на фото просто сгоревший уазик на стоянке без повреждений от взрыва
16:41:10 30-10-2025
что с деньгами в сгоревшем сейфе в сгоревшем патриоте?