Мама российского фигуриста, выступающего за Армению, рассказала об атмосфере на Олимпиаде

По ее словам, русскоязычные болельщики из других стран желают успеха российским спортсменам

17 февраля 2026, 22:30, ИА Амител

Никита Рахманин и Карина Акопова на Гран-при в Челябинске в 2019 году / Фото: "КП-Челябинск"

Мать российского фигуриста Никиты Рахманина, выступающего в паре с Кариной Акоповой за Армению, рассказала об Олимпийских играх в Италии и отношении болельщиков из России и других стран к спортсменам и их родителям. По ее словам, "атмосфера на Играх супер".

«Все на трибунах очень доброжелательные. Когда узнают, что мы родители спортсменов, то очень поддерживают. Есть болельщики, которые специально приехали из России поболеть за Никиту и Карину. Подходят русскоязычные зрители из других стран, которые знают эту пару еще по сборной России, желают успеха», — рассказала она в интервью "КП-Челябинск".

Никита Рахманин и Карина Акопова вышли в финал турнира. После короткой программы они занимали 12-е место, в произвольной две ошибки не позволили им претендовать на более высокую позицию.

В финале Рахманин и Акопова завершили выступление на 16-м месте. Золото завоевали Рику Миура и Рюити Кихара — пара из Японии, которая установила новый мировой рекорд.

Никита Рахманин начал заниматься фигурным катанием в Челябинске. Потом он тренировался в Москве. Сейчас спортсмен получил второе гражданство и выступает за Армению.