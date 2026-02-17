Мама российского фигуриста, выступающего за Армению, рассказала об атмосфере на Олимпиаде
По ее словам, русскоязычные болельщики из других стран желают успеха российским спортсменам
17 февраля 2026, 22:30, ИА Амител
Мать российского фигуриста Никиты Рахманина, выступающего в паре с Кариной Акоповой за Армению, рассказала об Олимпийских играх в Италии и отношении болельщиков из России и других стран к спортсменам и их родителям. По ее словам, "атмосфера на Играх супер".
«Все на трибунах очень доброжелательные. Когда узнают, что мы родители спортсменов, то очень поддерживают. Есть болельщики, которые специально приехали из России поболеть за Никиту и Карину. Подходят русскоязычные зрители из других стран, которые знают эту пару еще по сборной России, желают успеха», — рассказала она в интервью "КП-Челябинск".
Никита Рахманин и Карина Акопова вышли в финал турнира. После короткой программы они занимали 12-е место, в произвольной две ошибки не позволили им претендовать на более высокую позицию.
В финале Рахманин и Акопова завершили выступление на 16-м месте. Золото завоевали Рику Миура и Рюити Кихара — пара из Японии, которая установила новый мировой рекорд.
Никита Рахманин начал заниматься фигурным катанием в Челябинске. Потом он тренировался в Москве. Сейчас спортсмен получил второе гражданство и выступает за Армению.
08:37:49 18-02-2026
выступающего за Армению -- ну пусть армянам и рассказывает
10:37:17 20-02-2026
Зря вы так, ребята очень стараются
Не откладывать же им потраченное с детства на тренировки время в долгий ящик и не ждать же когда МОК соизволит допустить нас
В этой тусовке вариться нужно, иначе потом когда допустят все будет впервые и вновь,
09:52:09 18-02-2026
Молодцы!