Пожилая жительница Карелии спасла внука от секты и неблагополучных условий

В общине детям запрещали получать образование, обращаться за медицинской помощью и заставляли соблюдать строгие посты

17 февраля 2026, 22:47, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Пожилой жительнице Карелии удалось вернуть внука из изолированного религиозного поселения в Ульяновской области, где ребенок жил в тяжелых условиях и фактически был лишен нормальной помощи. Историю показали на федеральном телевидении.

Как сообщает "КарелИнформ", мальчика увезла туда его мать, вступившая в религиозное объединение "Русская православная церковь — Царская империя". По данным журналистов, ребенок находился в антисанитарной обстановке, нередко ночевал в уличном туалете и подвергался наказаниям. Во время проверок представителей различных служб его прятали — то в сарае, то в землянке, чтобы скрыть реальное положение дел.

Вернуть мальчика удалось лишь после выхода телевизионного сюжета на "РЕН ТВ", который привлек внимание к происходящему в общине. Когда ребенок оказался у родственников, выяснилось, что его здоровье серьезно подорвано: врачи выявили низкий уровень гемоглобина, одышку и нарушения сердечного ритма. Он был ослабленным и замкнутым. Со временем, после медицинской помощи и нормальных условий жизни, состояние мальчика удалось стабилизировать.

Бабушка ребенка рассказала, что в общине детям запрещали получать образование, обращаться за медицинской помощью и заставляли соблюдать строгие посты, что напрямую сказывалось на их физическом состоянии. Сейчас мальчик живет обычной жизнью, учится, занимается спортом и постепенно восстанавливается.