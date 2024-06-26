Курьера, работавшего на мошенников, задержали в Рубцовске
За выполненную работу он получил пять тысяч рублей
26 июня 2024, 11:01, ИА Амител
Наручники / Фото: pxhere.com
Сотрудники полиции в Рубцовске задержали молодого человека, работавшего на мошенников. Об этом сообщили в региональном МВД.
19-летний парень рассказал, что нашел работу в интернете. Он забрал у пожилого мужчины 250 тысяч рублей и передал их аферистам, за что заработал пять тысяч.
После сделки курьера задержали полицейские. Против него возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Правоохранители напомнили, что злоумышленники часто пользуются услугами несовершеннолетних, поэтому родителям, особенно в летнее время, нужно тщательно следить за тем, какую подработку выбирают их дети.
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