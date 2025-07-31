Ливни, грозы и град ожидаются в Алтайском крае 31 июля
Жара не отступит — воздух прогреется от +27 до +32 градусов
31 июля 2025, 06:00, ИА Амител
Ливни и град ожидаются в Алтайском крае днем 31 июля. Такой прогноз сделали синоптики алтайского Гидрометцентра. Вместе с тем, жара не отступит — воздух прогреется от +27 до +32 градусов.
Так, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, ливни, возможен град. В утренние часы местами туман. Ветер будет дуть южный, от 6-11 м/с, однако местами возможны сильные порывы — 16 до 21 м/с.
В Барнауле ожидается от +27 до +29 градусов. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южный, 6-11 м/с.
Отметим, что осадки продолжатся и в ночь на 1 августа. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град. В Барнауле — в начале ночи кратковременный дождь, возможна гроза.
Судя по яндексу будет сухо. Вечером оценим.