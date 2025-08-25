Защита требовала отпустить Данилина под домашний арест, но суд с этим не согласился

25 августа 2025, 14:40, Антон Дегтярев

Суд по делу Николая Данилина / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Центральный районный суд Барнаула 25 августа 2025 года до 28 февраля 2026 года включительно продлил срок содержания в СИЗО экс-главе барнаульского ДСУ № 4 и бывшему депутату АКЗС Николаю Данилину. Его вместе с четырьмя "подельниками" обвиняют в хищении 37,7 млн рублей при составлении документации на содержание дорог. Подробнее – в материале amic.ru.

"Не противодействовал следствию"

На первом заседании по делу прокурор потребовал продлить Николаю Данилину срок содержания под стражей. По остальным четверым подсудимым такого запроса не было, так как они не находятся в СИЗО.

Справка. Помимо Данилина, подсудимыми по делу являются: бывший начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский, экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский, бывший начальник отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никита Кильперт и главный инженер ДСУ № 4 Иван Соснин. Всех их обвиняют в мошенничестве и хищении у Упрдор "Алтай" 37,7 млн рублей при исполнении контракта на содержание дорог.Защита с ходатайством гособвинителя не согласилась и потребовала отпустить Данилина под домашний арест с запретом определенных действий. Адвокаты говорили о том, что экс-депутат на самом деле не скрывался в Таиланде, где он находился "в отпуске" с весны 2024 года (то есть почти год), регулярно пропуская заседания АКЗС.

По словам адвоката, из Таиланда Данилин явился по первому требованию следствия, что доказывает отсутствие намерений скрыться. Также защита считает, что обвиняемый не может как-либо повлиять на суд. Кроме того, представитель экс-депутата подчеркнул, что подсудимый уже "принял меры к возмещению ущерба", а именно заплатил потерпевшему (Упрдор "Алтай") более 7,5 млн рублей (копии чеков суд согласился приобщить к делу).

«Основания, которые послужили для избрания меры пресечения, отпали. Поскольку, как считает сторона обвинения, доказательства собраны в достаточном объеме, как-то повлиять на них подсудимый не может на данной стадии. Имеются ли основания полагать, что он скроется от суда? Таких доказательств у нас нет. Материалы в уголовном деле свидетельствуют о том, что Данилин по повестке явился к следователю и был задержан», – пояснил один из адвокатов.

Суд по делу Николая Данилина и его "соучастников"

Для решения вопроса о мере пресечения подсудимому защита потребовала также допросить свидетеля Ольгу Данилину – жену обвиняемого. Она полностью поддержала перевод мужа на домашний арест. Однако супруга экс-депутата сказала, что в доме есть Wi-Fi, которым пользуются трое малолетних детей. Правда, домашний интернет можно отключить, прожить без него семья сумеет, подчеркнула она. Прокурор же остановилась на этом моменте и посчитала, что ограничить использование Данилиным домашнего интернета нельзя, тогда как этого требует закон.

Сам экс-депутат попросил суд не оставлять его в СИЗО.

«Я прошу отклонить ходатайство о продлении меры пресечения, потому что в моем содержании под стражей на текущем этапе уголовного дела нет необходимости. Я никак не противодействовал предварительному следствию и не собираюсь этого делать в дальнейшем. Как сказал ранее, у меня трое малолетних детей, и любая возможность более мягкой меры пресечения – это для семьи немаловажно», – отметил он.

В итоге суд согласился с требованием прокурора и оставил Данилина под стражей. Ранее подсудимому продлевали срок содержания в СИЗО до 29 августа 2025 года. Пресс-служба алтайского Следкома писала, что после возбуждения уголовного дела бывший депутат скрылся в другом государстве. Однако благодаря следственно-оперативным мероприятиям прилетел в Россию в апреле 2025 года и был арестован. В ходе предварительного следствия на имущество обвиняемых наложили арест на сумму более 36 млн рублей. В суд дело направили в августе 2025 года.

Суд по делу Николая Данилина и его "соучастников"

Кого в чем обвиняют?

Пятерых сотрудников ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере").

Следствие считает, что в 2018–2020 годах между ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" были заключены госконтракты на содержание нескольких автомобильных дорог. ДСУ должно было содержать их в надлежащем состоянии и получать оплату от Упрдор "Алтай". По версии следствия, Николай Данилин хотел похитить деньги и создал организованную преступную группу, в которую вошли двое его подчиненных (Иван Соснин и Никита Кильперт), а также директор (Ярослав Долинский) и сотрудник (Владимир Дубровский) Упрдор "Алтай". В группе был и еще один работник Упрдор "Алтай", который заключил досудебное соглашение, поэтому и судить его будут отдельно.

Участники сообщества вносили в приемную документацию недостоверную информацию об объеме выполненных работ, а именно завышали данные об оценке уровня содержания автомобильных дорог и вписывали другую неверную информацию в отчеты. Затем группа передавала документы для дальнейшей оплаты. Таким образом, с октября 2020 по июль 2023 года они похитили 37,7 млн рублей.

