Помощница подозреваемого в мошенничестве депутата АКЗС не смогла оспорить арест в СИЗО

Ранее в СИЗО суд отправил сначала помощницу депутата АКЗС Людмилы Клюшниковой, а затем и ее саму

04 декабря 2025, 14:35, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

Помощница депутата АКЗС от КПРФ Людмилы Клюшниковой Светлана Кербер не смогла оспорить арест в СИЗО. Ее адвокат подала апелляцию в Алтайский краевой суд, однако последний оставил решение без изменений. Таким образом, Кербер будет находиться под арестом до 11 января 2026 года. Об этом amic.ru сообщил адвокат Людмилы Клюшниковой Павел Полоховцев, который присутствовал на заседании.

Как прошел суд?

Октябрьский районный суд поместил Кербер в СИЗО еще 15 ноября 2025 года. 18 ноября Алтайский краевой суд зарегистрировал жалобу адвоката Кербер, 19 ноября она была принята к рассмотрению, сказано в картотеке суда.

Само заседание состоялось 4 декабря 2025 года, и суд закрыл его по требованию управления регионального ФСБ. Правоохранители аргументировали свое ходатайство тем, что на процессе могут быть разглашены данные предварительного следствия и проводимых оперативно-разыскных мероприятий. Адвокат Кербер Елена Фогель выступила против закрытия процесса, так как предметом рассмотрения был вопрос о мере пресечения для Кербер, обстоятельства преступления на заседании не рассматривались, и суд не давал им оценку. Кербер с адвокатом согласилась, а прокурор поддержал сотрудников УФСБ по Алтайскому краю.

На апелляцию по мере пресечения Кербер пришло более десяти сторонников и членов КПРФ, так что они смогли присутствовать только на оглашении итогового решения.

Следствие считает, что депутат АКЗС Людмила Клюшникова трудоустроила на должность своей помощницы Светлану Кербер, которая якобы не работала и предоставляла в Заксобрание подложные документы, а именно табели учета использования рабочего времени и расчета зарплаты. Эти документы якобы подтверждали выполнение Кербер трудовых обязанностей. По версии следствия, с 2021 по 2025 год помощник получила из краевого бюджета около трех миллионов рублей, которыми воспользовалась по своему усмотрению. Сама Кербер своей вины в совершенном преступлении не признает и настаивает на том, что выполняла работу.

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

Дела Клюшниковой и других депутатов

Отметим, что 21 ноября 2025 года Октябрьский районный суд отправил Людмилу Клюшникову в СИЗО до 11 января 2026 года. В суде Клюшникова назвала подозрения незаконными, не согласилась с задержанием и свою вину не признала. Защита депутата уже обжаловала ее заключение в СИЗО, апелляцию должны рассмотреть в ближайшее время. Также глава КПРФ Геннадий Зюганов обратился к председателю российского Следкома Александру Бастрыкину, который взял дело под особый контроль.

При этом на суде по избранию меры пресечения Клюшниковой прокурор сообщила, что сразу нескольких депутатов и сотрудников аппарата АКЗС подозревают в причастности к мошенничеству. О ком именно шла речь, пока неизвестно. Однако 1 декабря 2025 года на допрос в алтайский Следком доставили помощника депутата АКЗС от КПРФ Юрия Кропотина. Правоохранители также интересовались работой его помощника. При этом уголовное дело в отношении Кропотина пока не возбуждено.

Также 1 декабря депутата АКЗС и первого секретаря рубцовского горкома КПРФ Андрея Чернобая вызвали в полицию из-за проведенного в сентябре пикета, у парламентария был изъят мобильный телефон.