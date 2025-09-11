Экс-замглавы Барнаула Шеломенцев передал привет жене, с которой мог расписаться в СИЗО
Осужденный на восемь лет и шесть месяцев бывший чиновник передал привет близким
11 сентября 2025, 16:20, ИА Амител
Бывший замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Антон Шеломенцев во время заседания апелляционной комиссии Краевого суда 11 сентября в последнем слове передал привет семье и своей жене. Экс-чиновник находится в СИЗО с января 2024 года. Он выразил благодарность тем людям, которые были рядом и поддерживали его.
«За заботу, за внимание, за доверие. Моим друзьям, которые всегда были рядом со мной, и я по-настоящему чувствовал их поддержку. Моей семье и моей жене, которые стали для меня неисчерпаемым источником силы духа. Как бы ни сложилась судьба дальнейшая, я всегда буду благодарен им», – заявил Антон Шеломенцев.
Любопытно, что на момент задержания бывший чиновник, по сведениям amic.ru, не был женат, хотя длительное время состоял в отношениях. Судя по всему, Шеломенцев мог официально оформить брак во время нахождения в СИЗО.
6 июня Центральный районный суд дал Шеломенцеву восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. На приговор поступило две жалобы от подсудимого и его защиты, а также еще одна – от прокуратуры, с требованием ужесточить наказание.
По данным следствия, Антон Шеломенцев в 2020 году получил от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина взятку в размере 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов общественного транспорта № 41 и 78, которые бизнесмену так и не достались.
Правоохранители убеждены, что 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся 800 тысяч рублей передал за посредничество Щукину. Последний уже отбывает срок в колонии в Рубцовске. Предприниматель Олег Бесчастный ушел на СВО.
Подробнее хронологию уголовного дела Антона Шеломенцева читайте здесь.
17:20:19 11-09-2025
Ух жеж романтика!
19:07:38 11-09-2025
Мусик (17:20:19 11-09-2025) Ух жеж романтика! ... Имущество нычат романтики
17:44:25 11-09-2025
ждулю себе уже завел?
18:35:19 11-09-2025
Элен без ребят (17:44:25 11-09-2025) ждулю себе уже завел?... Декабрист жеж!
18:21:37 11-09-2025
Ну а что время зря терять? За 8 лет можно 4х деток родить.
20:13:02 11-09-2025
Так он ещё и сожительствовал ?
Мало дали тогда
22:58:11 11-09-2025
миллиардами воруют, а он 2 млн. всего -то, за то похоже и наказан
23:30:47 11-09-2025
Наказали так жестоко за неисполненное обещание клиенту или как за взятку? Это отношения государственно-частного партнерства- узаконенное- с чего это оно вдруг уголовно- наказуемо? Все чиновники административные и даже депутаты- они же бизнесмены , коммерсанты. Обязали бы вернуть деньги клиенту и все тут. Я не понимаю, в чем преступление этого чиновника?
11:43:25 12-09-2025
Жестко! 8,5 лет строгого режима!
У нас в России убийцам 5-6 дают!
За взятку так много! Мне жалко парня!
Как хотите! В Москве миллиардами воруют и столько не сидят! Вспомните дамочку красивую из военного ведомства, сколько она отсидела? Где она сейчас?
14:50:09 12-09-2025
Елена (11:43:25 12-09-2025) Жестко! 8,5 лет строгого режима!У нас в России убийцам 5...
это только 2 млн смогли доказать да и то коряво
откуда у него бабло пачками дома, происхождение которого он не смог обьяснить
куча недвиги на сестре, домохозяйке?
не умеешь- не бери взятки
в наше время все везде слушают
просто парень зажрался, вот и присадили