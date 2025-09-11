НОВОСТИОбщество

Экс-замглавы Барнаула Шеломенцев передал привет жене, с которой мог расписаться в СИЗО

Осужденный на восемь лет и шесть месяцев бывший чиновник передал привет близким

11 сентября 2025, 16:20, ИА Амител

Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев / Фото: сайт Барнаула
Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев / Фото: сайт Барнаула

Бывший замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Антон Шеломенцев во время заседания апелляционной комиссии Краевого суда 11 сентября в последнем слове передал привет семье и своей жене. Экс-чиновник находится в СИЗО с января 2024 года. Он выразил благодарность тем людям, которые были рядом и поддерживали его.

«За заботу, за внимание, за доверие. Моим друзьям, которые всегда были рядом со мной, и я по-настоящему чувствовал их поддержку. Моей семье и моей жене, которые стали для меня неисчерпаемым источником силы духа. Как бы ни сложилась судьба дальнейшая, я всегда буду благодарен им», – заявил Антон Шеломенцев. 

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Любопытно, что на момент задержания бывший чиновник, по сведениям amic.ru, не был женат, хотя длительное время состоял в отношениях. Судя по всему, Шеломенцев мог официально оформить брак во время нахождения в СИЗО.

6 июня Центральный районный суд дал Шеломенцеву восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. На приговор поступило две жалобы от подсудимого и его защиты, а также еще одна – от прокуратуры, с требованием ужесточить наказание.

По данным следствия, Антон Шеломенцев в 2020 году получил от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина взятку в размере 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов общественного транспорта № 41 и 78, которые бизнесмену так и не достались.

Правоохранители убеждены, что 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся 800 тысяч рублей передал за посредничество Щукину. Последний уже отбывает срок в колонии в Рубцовске. Предприниматель Олег Бесчастный ушел на СВО.

Подробнее хронологию уголовного дела Антона Шеломенцева читайте здесь.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Без изменений. Апелляционный суд оставил приговор экс-замглавы Барнаула Шеломенцеву

Восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима
Комментарии 10

Avatar Picture
Мусик

17:20:19 11-09-2025

Ух жеж романтика!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:07:38 11-09-2025

Мусик (17:20:19 11-09-2025) Ух жеж романтика! ... Имущество нычат романтики

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

17:44:25 11-09-2025

ждулю себе уже завел?

  -21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

18:35:19 11-09-2025

Элен без ребят (17:44:25 11-09-2025) ждулю себе уже завел?... Декабрист жеж!

  -13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:21:37 11-09-2025

Ну а что время зря терять? За 8 лет можно 4х деток родить.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:13:02 11-09-2025

Так он ещё и сожительствовал ?
Мало дали тогда

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
инкогнито

22:58:11 11-09-2025

миллиардами воруют, а он 2 млн. всего -то, за то похоже и наказан

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Баба Никто

23:30:47 11-09-2025

Наказали так жестоко за неисполненное обещание клиенту или как за взятку? Это отношения государственно-частного партнерства- узаконенное- с чего это оно вдруг уголовно- наказуемо? Все чиновники административные и даже депутаты- они же бизнесмены , коммерсанты. Обязали бы вернуть деньги клиенту и все тут. Я не понимаю, в чем преступление этого чиновника?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

11:43:25 12-09-2025

Жестко! 8,5 лет строгого режима!
У нас в России убийцам 5-6 дают!
За взятку так много! Мне жалко парня!
Как хотите! В Москве миллиардами воруют и столько не сидят! Вспомните дамочку красивую из военного ведомства, сколько она отсидела? Где она сейчас?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:50:09 12-09-2025

Елена (11:43:25 12-09-2025) Жестко! 8,5 лет строгого режима!У нас в России убийцам 5...

это только 2 млн смогли доказать да и то коряво
откуда у него бабло пачками дома, происхождение которого он не смог обьяснить
куча недвиги на сестре, домохозяйке?
не умеешь- не бери взятки
в наше время все везде слушают
просто парень зажрался, вот и присадили

  -7 Нравится
Ответить
