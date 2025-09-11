Экс-замглавы Барнаула Шеломенцев передал привет жене, с которой мог расписаться в СИЗО

Осужденный на восемь лет и шесть месяцев бывший чиновник передал привет близким

Бывший замглавы Барнаула Антон Шеломенцев / Фото: сайт Барнаула

Бывший замглавы по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула Антон Шеломенцев во время заседания апелляционной комиссии Краевого суда 11 сентября в последнем слове передал привет семье и своей жене. Экс-чиновник находится в СИЗО с января 2024 года. Он выразил благодарность тем людям, которые были рядом и поддерживали его.

«За заботу, за внимание, за доверие. Моим друзьям, которые всегда были рядом со мной, и я по-настоящему чувствовал их поддержку. Моей семье и моей жене, которые стали для меня неисчерпаемым источником силы духа. Как бы ни сложилась судьба дальнейшая, я всегда буду благодарен им», – заявил Антон Шеломенцев.

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Любопытно, что на момент задержания бывший чиновник, по сведениям amic.ru, не был женат, хотя длительное время состоял в отношениях. Судя по всему, Шеломенцев мог официально оформить брак во время нахождения в СИЗО.

6 июня Центральный районный суд дал Шеломенцеву восемь лет шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. На приговор поступило две жалобы от подсудимого и его защиты, а также еще одна – от прокуратуры, с требованием ужесточить наказание.

По данным следствия, Антон Шеломенцев в 2020 году получил от перевозчика Олега Бесчастного через посредника Сергея Щукина взятку в размере 2 млн рублей за помощь в получении маршрутов общественного транспорта № 41 и 78, которые бизнесмену так и не достались.

Правоохранители убеждены, что 1,2 млн рублей Шеломенцев "отмыл", купив на них автомобиль Subaru Outback, а оставшиеся 800 тысяч рублей передал за посредничество Щукину. Последний уже отбывает срок в колонии в Рубцовске. Предприниматель Олег Бесчастный ушел на СВО.

