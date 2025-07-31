Суд смягчил приговор экс-главе алтайского "Эко-комплекса" Карлу за "кражу" мусора

Ранее Карл получил шесть лет колонии за хищение вторсырья с полигона ТКО

31 июля 2025, 17:40, Антон Дегтярев

Бывший гендиректор "Эко-Комплекса" Виктор Карл / Фото: barnaul.org

Алтайский краевой суд смягчил приговор бывшему гендиректору "Эко-Комплекса" Виктору Карлу, которому в марте 2025 года дали шесть лет лишения свободы за хищение вторсырья с барнаульского полигона ТКО на 202,5 млн рублей. 31 июля 2025 года в апелляционной инстанции Карл получил новый срок – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Об этом amic.ru сообщили в Алтайском краевом суде.

Рассмотрение апелляции заняло два заседания, они состоялись и 18 и 31 июля. Защита Карла требовала отменить приговор, оправдать подсудимого ввиду отсутствия состава преступления и рассматривать дело в гражданском производстве. Подробнее о претензиях защиты можно прочитать здесь.

Первый приговор Карлу вынесли 24 марта 2025 года. Октябрьский районный суд признал его виновным в хищении путем растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначил Карлу шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Также с него было решено взыскать сумму нанесённого ущерба, а именно 202,5 млн рублей. На три года Карлу также запретили заниматься управленческой деятельностью в коммерческих организациях в сфере сбора, транспортировки и размещения отходов производства и потребления.

Следствие считает, что в 2018 году Карл, возглавляя АО "ЭКО-комплекс" (100% акций фирмы принадлежат барнаульской мэрии) заключил с коммерческой организацией договор аренды части земли, на которой располагается полигон ТКО. Договорённости были формальными и фактически обосновывали нахождение на территории посторонних, которые собирали и сортировали бытовые отходы, пригодные для вторичной переработки и представляющие ценность (а именно металл, стекло и пластмассу).

По версии следствия, Карл о происходящем знал, но не предотвратил эту деятельность, а напротив допустил бесконтрольный вывоз отходов и продление договора аренды, тем самым похитив принадлежащее муниципалитету сырьё на сумму 202,5 млн рублей.