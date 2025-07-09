Суд по делу возможного "политеховского" маньяка Манишина вышел на стадию прений

Следующее заседание состоится 11 августа

09 июля 2025, 13:45, ИА Амител

Виталий Манишин на суде / Фото: amic.ru

9 июля Калманский районный суд закончил судебное следствие по уголовному делу в отношении возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Разбирательство перешло на стадию прений сторон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.

В ходе прений участники выступят с речью по итогам судебного следствия. Они представят его результаты с собственной точки зрения и дадут им юридическую оценку. Также стороны выдвинут и обоснуют возможные решения, составляющие содержание будущего заключения по уголовному делу.

Следующее судебное заседание по делу Манишина пройдет 11 августа 2025 года. Такой перерыв сделали для того, чтобы стороны подготовились к прениям.

Напомним, Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он сознался еще в десяти убийствах, среди которых были эпизоды, приписываемые так называемому "политеховскому" маньяку.

Рассмотрение дела Виталия Манишина стартовало в мае 2024 года в Калманском районном суде. Его обвиняют по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). В суде уже разобрали все убийства, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Подробнее обо всех присутствующих в деле жертвах можно прочитать здесь.

14 мая 2025 года Калманский районный суд продлил Виталию Манишину срок заключения в СИЗО. Он останется под стражей до 21 августа 2025 года включительно.

Отметим, что из-за ремонта Калманского районного суда заседания по делу Манишина сейчас проходят в Железнодорожном районном суде Барнаула.