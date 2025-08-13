Возможному "политеховскому" маньяку Манишину запросили 25 лет лишения свободы
Предполагается, что семь из них он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 18 – в исправительной колонии строгого режима
13 августа 2025, 13:05, ИА Амител
13 августа в Калманском районном суде прошли прения по уголовному делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Гособвинение запросило ему 25 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Предполагается, что первые семь лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшиеся 18 – в исправительной колонии строгого режима.
«С учетом характера совершенных преступлений, исключительной опасности личности подсудимого, государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима», – пояснили в ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре, Манишину не могут назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в связи с истечением сроков давности.
Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался еще в десяти убийствах, среди эпизодов были и те, которые приписывают так называемому "политеховскому" маньяку.
В мае 2024 года дело Виталия Манишина по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") начали рассматривать в Калманском районном суде.
В ходе следствия в суде разобрали все убийства Манишина, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Подробнее о них можно прочитать здесь.
Суд закончил следствие 9 июля 2025 года. 11 августа в суде стартовали прения, в ходе которых Манишину продлили арест в СИЗО еще на три месяца.
Вышку для таких надо возвращать. А то здесь же на Амике было написано, что какого-то маньяка в 1997 году осудили на 18 лет, а в 2006 он уже переехал в НСО и совершил опять преступление, сколько-то лет прожив на Алтае до того. Т.е. даже половину срока не отсидел. Цифры точно не помню, но отсидел совсем немного за подобные преступления.
17:30:30 13-08-2025
Не справедливее ли отправить маньяка на плаху, чем за счёт налогоплательщиков кормить и поить его четверть века?
18:17:49 13-08-2025
Что с Анисимовым ? Где покаяние офицеров МВД которые его запутали что он признался, а потом еще и выкинули из окна! Как эти мерзавцы живут с этим
10:27:47 14-08-2025
Гость (18:17:49 13-08-2025) Что с Анисимовым ? Где покаяние офицеров МВД которые его зап... там не должно быть покаяния , а должен быть срок наказания
05:51:08 14-08-2025
Более 10 убийств и не пожизненное? Странно...
08:35:31 14-08-2025
первое убийство он совершил до введения моратория на смертную казнь, а последняя потерпевшая была несовершеннолетней и при этом пожизненное невозможно ? Сроки давности ? Недолжно быть в данном случае никаких сроков давности
12:41:25 19-08-2025
веры нет,почитайте внимательно даже в прессе из доказательств,только полиграф-которым управляет сотрудник и показал место одной жертвы.о котором писали уже много лет назад,а тут типа он впервые указал.не правду получается нам вещают .моё мнение,мутная очередная история.кто-то медальки захотел и очередные звездочки.а виноват или нет им не интересно