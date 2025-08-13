Возможному "политеховскому" маньяку Манишину запросили 25 лет лишения свободы

Предполагается, что семь из них он будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 18 – в исправительной колонии строгого режима

13 августа 2025, 13:05, ИА Амител

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

13 августа в Калманском районном суде прошли прения по уголовному делу возможного "политеховского" маньяка Виталия Манишина. Гособвинение запросило ему 25 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Предполагается, что первые семь лет он будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшиеся 18 – в исправительной колонии строгого режима.

«С учетом характера совершенных преступлений, исключительной опасности личности подсудимого, государственные обвинители в прениях высказали мнение, что он заслуживает самого строгого наказания и предложили суду назначить ему по совокупности преступлений максимально возможное наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшегося срока – в исправительной колонии строгого режима», – пояснили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, Манишину не могут назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы в связи с истечением сроков давности.

Напомним, Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года по подозрению в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах он признался еще в десяти убийствах, среди эпизодов были и те, которые приписывают так называемому "политеховскому" маньяку.

В мае 2024 года дело Виталия Манишина по ст. 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и ст. 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") начали рассматривать в Калманском районном суде.

В ходе следствия в суде разобрали все убийства Манишина, а именно: Людмилы Обидиной, Чодураа Ооржак, Светланы Филипченко, Натальи Бердышевой, Юлии Техтиековой, Елены Анисимовой, Валентины Михайлюковой, Лилианы Вознюк, Ольги Шмаковой, Анжелы Бурдаковой и Ксении Киргизовой. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Суд закончил следствие 9 июля 2025 года. 11 августа в суде стартовали прения, в ходе которых Манишину продлили арест в СИЗО еще на три месяца.