Виновницу резонансного смертельного ДТП в центре Барнаула могут посадить на 11 лет
Юлия Вебер в феврале 2025 года насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле. Прокуратура требует жесткого наказания
10 сентября 2025, 06:15, ИА Амител
Обвинение потребовало приговорить 52-летнюю Юлию Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле в феврале, к 11 годам колонии общего режима. Заседание прошло 9 сентября в суде Центрального района Барнаула. Также прокуратура требует удовлетворить полностью гражданский иск.
Как пояснила amic.ru представительница потерпевшей стороны, на следующем заседании Вебер выступит с последним словом, после чего судья объявит приговор.
8 февраля 2025 года в 19:50 у дома № 41 на пр. Ленина случилось ДТП. Следствие считает, что Юлия Вебер не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz B170 и сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.
В крови Вебер эксперты нашли 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы. Обвиняемая все следствие провела в СИЗО.
Сама Вебер признала вину в совершении преступления. Накануне завершения судебного процесса женщина написала матери погибшей девушки письмо, в котором попросила прощения.
Любопытно, что после аварии до сих пор не отремонтировали крыльцо здания на пр. Ленина, 41, где располагается Министерство культуры Алтайского края, Управление по развитию туризма и курортной деятельности региона и барнаульское представительство МИД РФ. Видимо, заняться ремонтом крыльца смогут только после завершения уголовного процесса.
08:12:59 10-09-2025
52 и 25... поневоле начнёшь задумываться...
08:42:41 10-09-2025
При чем тут промилле? Да, отягощает. Но она УБИЛА девушку. Да хоть на трезвяк.
09:32:13 10-09-2025
сколько бы не дале выйдет по УДО через пару лет.
10:19:37 10-09-2025
Так в СИЗО дверь за два
10:53:53 10-09-2025
11 лет --- ну хотя бы десятку. Был бы прецедент для летунов. Особенно для летуний. Это даже не пешеходик. это тротуар, это прям верх летуна
13:11:18 10-09-2025
8 лет дадут
14:51:41 10-09-2025
В тюрьму... Лет на 15.