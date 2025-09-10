Виновницу резонансного смертельного ДТП в центре Барнаула могут посадить на 11 лет

Юлия Вебер в феврале 2025 года насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле. Прокуратура требует жесткого наказания

10 сентября 2025, 06:15, ИА Амител

Суд над Юлией Вебер / Фото: amic.ru

Обвинение потребовало приговорить 52-летнюю Юлию Вебер, которая насмерть сбила 25-летнюю девушку на проспекте Ленина в Барнауле в феврале, к 11 годам колонии общего режима. Заседание прошло 9 сентября в суде Центрального района Барнаула. Также прокуратура требует удовлетворить полностью гражданский иск.

Как пояснила amic.ru представительница потерпевшей стороны, на следующем заседании Вебер выступит с последним словом, после чего судья объявит приговор.

8 февраля 2025 года в 19:50 у дома № 41 на пр. Ленина случилось ДТП. Следствие считает, что Юлия Вебер не справилась с управлением автомобиля Mercedes-Benz B170 и сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи.

В крови Вебер эксперты нашли 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения. В отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ей грозит до 12 лет лишения свободы. Обвиняемая все следствие провела в СИЗО.

Сама Вебер признала вину в совершении преступления. Накануне завершения судебного процесса женщина написала матери погибшей девушки письмо, в котором попросила прощения.

Любопытно, что после аварии до сих пор не отремонтировали крыльцо здания на пр. Ленина, 41, где располагается Министерство культуры Алтайского края, Управление по развитию туризма и курортной деятельности региона и барнаульское представительство МИД РФ. Видимо, заняться ремонтом крыльца смогут только после завершения уголовного процесса.