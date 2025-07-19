На следующем заседании суда прокурор должен запросить для Авдюхиной срок

19 июля 2025, 07:00, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Процесс по делу бывшего директора "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной, которую подозревают в хищении более 121 млн рублей у клиентов агентства недвижимости, постепенно подходит к своему концу. На заседании 18 июля Авдюхина ответила на вопросы судьи и представителей потерпевших. Например, она рассказала, куда могли деться пропавшие деньги и зачем она поехала в Аргентину.

"Деньги я не похищала"

В начале судебного заседания Авдюхина высказала свое отношение к обвинению. Подсудимая назвала предъявленные ей обвинения "не совсем правильными" и в очередной раз подчеркнула, что "схему" с займами, которые клиенты давали на хранение под высокие проценты, придумала не она.

"Обвинение такое, какое есть. Я никакой системы не изобретала, все это работало без меня. Были люди, которые создавали должностные инструкции, и я им строго следовала. Деньги я не похищала. Но то, что была инвестиционная деятельность и я ее курировала, – правда. Я занимала определенную должность и обладала определенными функциями, которые была обязана исполнять", – подчеркнула Авдюхина.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

По словам Авдюхиной, со стороны учредителя было "не совсем корректно" фиксировать убытки на управляющего. И Авдюхина отметила, что попала под уголовное дело из-за незнания юридической стороны вопроса. Она подчеркнула, что подписала все сделки, и они были "грамотными".

"Вся моя деятельность была всегда направлена на защиту интересов клиентов. И все сделки, которые проводились за период моего нахождения в компании, были проведены юридически грамотно, правильно, чисто. Нет ни одной оспоренной сделки. Здесь моя совесть абсолютно чиста. Я отдавалась этой работе, этому бизнесу на 200%. И честна была с людьми, сама с собой и с учредителем", – рассказала Авдюхина.

Кроме того, подсудимая подчеркнула, что пострадавших "заведомо поставили в известность" о том, что она похитила деньги. При этом тогда еще не началось следствия, подчеркнула Авдюхина.

"Может быть, это с точки зрения юридической правильно, но фактическое событие совсем было другое. Везде было видеонаблюдение, все было с аудиозаписью, все фиксировалось. Соответственно, говорить о том, что я каких-то десять лет что-то делала и кто-то о чем-то не знал, – я считаю, это неверная история", – заверила она.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Куда делись деньги?

Судья задала Авдюхиной главный вопрос: "Куда делись деньги?" Подсудимая объяснила, что часть денег находится у Андрея Пограна, который оказывал "Жилфонду Барнаул" рекламные услуги.

"Погран говорил, что деньги брал, но не чувствует, что должен их мне. После этого я в прострации. Человек взял серьезные суммы, десятки миллионов рублей, и вдруг перестал их "чувствовать". У Пограна значительные суммы остались, также часть денег ушла на выкуп и перепродажу квартир", – отметила она.

Кроме того, часть денег Авдюхина отдала или использовала в деятельности, утверждает она. Подсудимая отметила, что использовала деньги "не всегда по своему усмотрению" и согласовывала "экономически целесообразные для компании вещи".

"Я понимаю претензии учредителя, что моя экономика не сошлась с его экономикой. И я готова ответить за это, но только, пожалуйста, давайте не будем меня обвинять в мошенничестве", – отметила она.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

При этом Авдюхина в очередной раз сказала, что есть и некая важная информация, касающаяся денег, которую она "не может сообщить суду".

"Я знаю, что нахожусь в суде. Я знаю, что должны доказательства быть. Но даже если я скажу – там не будет этих доказательств", – отметила она.

Касаясь денежных вопросов, Авдюхина также подчеркнула, что "готова компенсировать" все издержки.

"Каждый должен нести ответственность. Если я попала в такую ситуацию, то готова все компенсировать – неважно, обоснованно это или необоснованно. Буду нести ответственность", – отметил она.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Почему Авдюхина уехала из России?

Прокурор также спросил у Авдюхиной, зачем она уехала из России. Подсудимая ответила, что "это был вынужденный шаг", продиктованный семейными обстоятельствами. Однако других подробностей она не сообщила.

"Это больше было связано с личными обстоятельствами, касалось моей семьи. Больше ничего по этому поводу пояснить не могу", – произнесла Авдюхина.

На этом обсуждение "семейной темы" не закончилось, и Авдюхина подчеркнула, что боится за своего ребенка и опасается, что ее дочь заберут у мужа Егора Авдюхина.

"Я очень боюсь за своего ребенка, потому что с биологическим отцом дочь не общается с малолетнего возраста. Сейчас она проживает со свекровью и с моим настоящим супругом. Я попросила, чтобы никто не вмешивался, если суд вынесет для меня реальное наказание. Я очень переживаю, что ее заберут. Достаточно того, что она лишилась мамы. Мы оформили доверенность на свекровь", – сказала Авдюхина.

Людмила Авдюхина с адвокатом / Фото: amic.ru

Как идет суд?

На процессе 18 июля судья предложила закончить судебное следствие и стадию предъявления доказательств и перейти к прениям сторон. Однако адвокат Авдюхиной выступил против этого. Он предложил допросить еще одного иногороднего свидетеля, ходатайствовал приложить к делу решения Арбитражного суда по четырем пострадавшим, а также попросил суд изучить видео разговора пострадавшей Натальи Пешковой с директором новосибирского "Жилфонда" Александром Чернокульским. В просмотре видео судья отказала. А вот приложить решения Арбитражного суда и допросить еще одного свидетеля – согласилась.

Так что на следующем заседании, которое состоится 30 июля, планируется допрос одного свидетеля и начало судебных прений. На них должен выступить прокурор, который запросит срок для Авдюхиной.

В чем обвиняют Авдюхину?

Следствие считает,, что с 15 марта по 15 декабря 2022 года Людмила Авдюхина, будучи директором агентства недвижимости "Жилфонд Барнаул", мошенническим путем похитила 121,3 млн рублей у 31 жителя Алтайского края. Деньги брались по так называемым договорам хранения для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

По данным следствия, после похищения денег Авдюхина вместе с мужем, дочерью и свекровью отправилась сначала в Сочи, затем в Москву, Стамбул, Дубай, а после – в аргентинский Буэнос-Айрес. Ее объявили в международный розыск, а в январе 2024 года Интерпол задержал Авдюхину и в апреле доставил в Барнаул, где обвиняемую отправили в СИЗО.

В сентябре 2024 года расследование по делу завершили, и обвинительное заключение по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ) отправилось в суд.