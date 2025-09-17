Виновница смертельного ДТП в центре Барнаула Юлия Вебер получила 6,5 года лишения свободы
Прокуратура требовала более жесткого наказания
17 сентября 2025, 13:32, ИА Амител
Центральный районный суд Барнаула приговорил виновницу смертельного ДТП на проспекте Ленина Юлию Вебер к шести годам шести месяцам в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Алтайского края.
Вечером 8 февраля 2025 года 52-летняя Юлия Вебер насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41. В крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения.
«Суд согласился с мнением государственного обвинения о виновности подсудимой и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – рассказали в ведомстве.
В своем последнем слове Вебер вновь обратилась к родственникам погибшей девушки и попросила простить ее за содеянное.
Она заявила им, что "с вашей девочкой теперь на всю жизнь" и молится за нее, "чтобы у нее там все было хорошо".
Прокуратура ранее потребовала более жесткого наказания и запросила 11 лет лишения свободы.
Напомним, в отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.
13:39:45 17-09-2025
Через 3 года встречайте, по УДО
13:44:06 17-09-2025
К сожалению мозги у некоторых включаются слишком поздно. Должно быть правило: выпил рюмку - стал пешеходом.
А такие материалы необходимо размещать на пустующих рекламных постерах с социальной рекламой - другим отчаянным в назидание.
13:55:00 17-09-2025
никто (13:44:06 17-09-2025) К сожалению мозги у некоторых включаются слишком поздно. Дол... 100% плюсую. Еще на досках недопочета. Чтобы все видели их физиономии.
14:03:33 17-09-2025
МАЛО!!! Вполне сознательно убила молодую девушку. А могла ведь въехать в остановку. И молиться за покой души убиенной поздно. И с ней она никогда не будет. Почему не пишут про компенсацию семье?
14:19:03 17-09-2025
Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на свободу...Помните историю в 17 году ? три года отсидела.
18:17:16 17-09-2025
Гость (14:19:03 17-09-2025) Виновницу ДТП с российским «пьяным мальчиком» выпустили на с... 16 июля 2021 года находившаяся за рулем "Мазды" Валерия Башкирова не уступила дорогу пешеходам, переходившим проезжую часть на улице Авиаторов по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее машина сбила троих детей, двое из которых - в возрасте 3 и 4 лет - позднее скончались в больнице. Их девятимесячная сестра в момент ДТП была в коляске и попала в больницу в тяжелом состоянии.
В ноябре 2021 года 18-летнюю Башкирову приговорили к пяти годам колонии-поселения и запретили управлять транспортными средствами на срок в два с половиной года. Суд также взыскал с неё 4 млн рублей в пользу потерпевшей стороны.
25 августа 2023 года Скопинский районный суд в Рязанской области условно-досрочно освободил Валерию Башкирову.
14:32:35 17-09-2025
Вот так и поощряется пьянство за рулём. Очень мягкий приговор. "Самый гуманный суд в мире" (с)
15:04:26 17-09-2025
Очень надеюсь, что гос. обвинение обжалует приговор и суд прислушается.
15:50:00 17-09-2025
То есть за некоторые для кого-то неприятные слова дают в три раза больше? Панятна! Людите, дети, родину.
16:37:07 17-09-2025
В принципе, решение показательно строгое.
Это не как с Ауди Q7 и сбитой насмерть девушкой, оттащенной на лавочку на остановке, когда отпечатки водителя на руле и на бутылке в салоне не были достаточным доказательством. Когда это уже было второе ненаказанное ДТП, после смертельного сбития этим же водителем велосипедиста.
Ну не доказали тогда, бывает, ничего особенного, чем дороже машина, чем влиятельнее человек, тем сложнее доказать.
А простушку можно по всей строгости!
23:43:47 17-09-2025
Жесть...
18:01:09 17-09-2025
Чем дороже машина, чем влиятельнее человек, тем и наказание должно быть более лояльное, т.е. без суда и следствия - так получается? Ну тогда к стенке и Audi Q7 с разгона - выживет, пусть существует дальше - именно существует, чтобы его (её) детеныши ему (ей) памперсы меняли, нет - тоже хорошо - плодиться и топтать землю не будет. А фарш скармливать свиньям.
10 лет и компенсацию родственникам за 35 лет трудовой деятельности девушки.
00:54:44 18-09-2025
А миша дроздов почему не сидел за убийство двух человек?