Виновница смертельного ДТП в центре Барнаула Юлия Вебер получила 6,5 года лишения свободы

Прокуратура требовала более жесткого наказания

17 сентября 2025, 13:32, ИА Амител

Юлия Вебер в суде / Фото: прокуратура Алтайского края

Центральный районный суд Барнаула приговорил виновницу смертельного ДТП на проспекте Ленина Юлию Вебер к шести годам шести месяцам в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Алтайского края.

Вечером 8 февраля 2025 года 52-летняя Юлия Вебер насмерть сбила 25-летнюю девушку, которая шла по тротуару на проспекте Ленина возле дома № 41. В крови Вебер обнаружили 0,856 промилле алкоголя, что считается легкой степенью опьянения.

«Суд согласился с мнением государственного обвинения о виновности подсудимой и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил», – рассказали в ведомстве.

В своем последнем слове Вебер вновь обратилась к родственникам погибшей девушки и попросила простить ее за содеянное.

Она заявила им, что "с вашей девочкой теперь на всю жизнь" и молится за нее, "чтобы у нее там все было хорошо".

Прокуратура ранее потребовала более жесткого наказания и запросила 11 лет лишения свободы.

Напомним, в отношении Вебер возбудили уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 264 Уголовного кодекса РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье составляет 12 лет лишения свободы.