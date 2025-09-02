На суде 1 сентября 2025 года прокурор зачитал обвинительное заключение по делу, также подсудимых спросили, признают ли они свою вину

02 сентября 2025, 08:40, ИА Амител

Николай Данилин на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Бывший начальник отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никита Кильперт и главный инженер ДСУ № 4 Иван Соснин частично признали вину в мошенничестве и хищении 37,7 млн рублей при исполнении контрактов на содержание дорог. При этом бывший замначальника Упрдор "Алтай" Владимир Дубровский заявил о своей невиновности, а экс-глава ДСУ № 4 Николай Данилин и некогда начальник ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослав Долинский пообещали высказать свое отношение к позиции следствия позже. Обвинительное заключение прокурор зачитала на заседании 1 сентября 2025 года. Подробнее – в материале amic.ru.

Как начала работать преступная группа?

Согласно обвинительному заключению, всех подсудимых подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере"). Следствие считает, что с 21 октября 2020 года по 7 июля 2023 года в Барнауле действовала преступная группа, состоящая из шести человек: экс-главы барнаульского ДСУ № 4 и бывшего депутата АКЗС Николая Данилина, бывшего начальника ФКУ Упрдор "Алтай" Ярослава Долинского, экс-замначальника Упрдор "Алтай" Владимира Дубровского, бывшего начальника отдела мониторинга и технического надзора ДСУ № 4 Никиты Кильперта и главного инженера ДСУ № 4 Ивана Соснина, а также ушедшего со своей должности начальника отдела Упрдор "Алтай" Алексея Паршина.

Следствие установило, что между ДСУ № 4 и Упрдор "Алтай" неоднократно заключались госконтракты на содержание нескольких автомобильных дорог. Согласно договорам, ДСУ обязалось содержать трассы в надлежащем состоянии, а Упрдор "Алтай" должно было контролировать выполнение госконтрактов, принимать их результаты и ежемесячно оплачивать выполненные работы.

Ярослав Долинский, Владимир Дубровский, Никита Кильперт и Иван Соснин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Правоохранители убеждены, что с марта 2018 по ноябрь 2020 года Николай Данилин разработал план по присвоению государственных денег. А именно – он придумал, как можно вносить в приемную документацию неверные сведения о якобы надлежащем выполнении работ. Чтобы осуществить задуманное, Данилин сначала вовлек в свою схему директора Упрдор "Алтай" Ярослава Долинского, который согласился участвовать в хищении средств и "довел" план до двух других работников Упрдор "Алтай" – Владимира Дубровского и Алексея Паршина. Они должны были обеспечивать согласование приемной документации по отчетным периодам, скрывая дефекты или указывая не все недостатки.

«Дубровский и Паршин, осведомленные об условиях госконтракта и понимая, что разработанная схема противоречит условиям госконтракта и предполагает расходование бюджетных средств на цели, не предусмотренные госконтрактом, желая показать себя исполнительными сотрудниками, добровольно дали согласие на участие в схеме и вступили в сговор с Данилиным и Долинским», – пояснила прокурор.

Затем, по версии следствия, в схему вовлекли двух работников ДСУ № 4 – Ивана Соснина и Никиту Кильперта. Сначала в группу вступил Соснин, "желая показать себя исполнительным работником". После него Паршин посвятил в план Кильперта, который согласился помогать злоумышленникам, считает следствие.

Николай Данилин / Фото: amic.ru

Как похищали деньги?

По версии следствия, Соснин и Кильперт составляли ложную приемную документацию с недостоверными сведениями о "якобы надлежащем исполнении обязательств по госконтрактам без указания или с частичным указанием дефектов дорог". Обвиняемые якобы вносили в приемную документацию ложные сведения об объеме выполненных работ, завышали данные об оценке уровня содержания дорог, занижали количество не соответствующих нужному уровню километров, а также вписывали другую недостоверную информацию в отчеты. Эту документацию затем передавали в Упрдор "Алтай", где ее согласовывали Дубровский с Паршиным под надзором Долинского.

Все действия группы четко координировались Данилиным и Долинским, также "дорожники" следили за конспирацией – например, обсуждали свои планы в мессенджерах. Кильперт по указанию Данилина "вел учет" похищенных средств "путем их отложения в специальном реестре, который после использования удалялся на всех устройствах".

В итоге деньги группа похитила в несколько этапов. В полном составе они с 22 октября 2020 года по 2 декабря 2020 года незаконно присвоили 3,3 млн рублей. 13 июля 2021 года Долинский ушел с поста руководителя Упрдор "Алтай", но группа продолжила действовать. С 1 июня 2021 по 25 ноября 2022 года они похитили почти 28,9 млн рублей.

Ярослав Долинский / Фото: amic.ru

Следующим уволился со свой должности и покинул "банду" Дубровский. Дело продолжили Данилин, Паршин, Соснин и Кильперт. Так, с 1 января 2023 по 23 февраля 2023 года они похитили еще 2,1 млн рублей. Последним уволился Паршин, после чего Соснин, Данилин и Кильперт уже втроем с 20 марта по 7 июля 2023 года при исполнении очередного госконтракта на содержание дорог мошенническим путем получили последние 3,4 млн рублей.

Всего с октября 2020 по июль 2023 года группа незаконно присвоила 37,7 млн рублей, уверено следствие.

Позиция подсудимых

Все подсудимые отметили, что им обвинительное заключение "понятно". Не признал вину пока что только Владимир Дубровский, который заявил, что "не участвовал ни в какой группировке", делал все "согласно контракту" и подписывал документы "по нормам".

Кильперт и Соснин признали вину частично, однако оба добавили, что корыстного умысла в их действиях не было, и в этой части с версией следствия они не согласны.

Долинский и Данилин пообещали раскрыть суду свое отношение к следствию позже. При этом допрос Данилина состоится уже на следующем заседании, 8 сентября. Об этом ходатайствовали сразу несколько адвокатов подсудимых, суд с предложением согласился. После выступления Данилина на заседаниях изучат письменные материалы дела и допросят свидетелей.

Никита Кильперт / Фото: amic.ru

Кто находится в СИЗО?

Сейчас в СИЗО находится только один подсудимый – Николай Данилин, которого считают организатором мошеннической группы. 25 августа 2025 года меру пресечения ему продлили до 28 февраля 2026 года.

Ярослав Долинский, Владимир Дубровский, Никита Кильперт и Иван Соснин находятся под домашним арестом и посещают заседания сами.

При этом Алексея Паршина вместе с другими участниками не судят. Ранее в Следкоме журналистам сообщали, что по делу есть один подсудимый, который заключил досудебное соглашение со следствием, а значит, его будут судить отдельно. Судя по обвинительному заключению, этот подсудимый и есть Алексей Паршин.