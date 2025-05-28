Мать жестоко избила четырехлетнего ребенка в алтайском селе
Мальчика направили на прохождение судебной медицинской экспертизы
28 мая 2025, 11:40, ИА Амител
В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства избиения четырехлетнего ребенка в Завьяловском районе, сообщает региональный СК.
Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" рассказали, что мать двоих детей привела в детский сад только младшего ребенка и заявила, что старший заболел. Сотрудники детсада не поверили и поехали проверять состояние воспитанника. Увидев побои, написали заявление в полицию.
Мальчика направили на прохождение судебной медицинской экспертизы.
"Зарегистрирована доследственная проверка по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователям СК предстоит выяснить все обстоятельства, а также дать правовую оценку действиям законного представителя малолетнего", – рассказали в ведомстве.
По поручению прокурора Алтайского края организована проверка по информации о противоправном поведении в отношении ребенка.
12:20:44 28-05-2025
Наверное давно закончился материнский капитал, остались одни расходы и убытки, а материнского чувства никогда и не было.
12:25:09 28-05-2025
Ужас,это чем можно было так избить то!Ещё и живот.
13:16:45 28-05-2025
Я (12:25:09 28-05-2025) Ужас,это чем можно было так избить то!Ещё и живот....палкой какой-то (толстым прутом) судя по отпечаткам, женщина больная или пьющая? Видимо были уже такие случаи, раз воспитательницы так среагировали и к тому же в деревне ВСЕ ВСЁ знают. Значит и про эту самку человека знали, что она жестокая тварь
12:32:22 28-05-2025
Тварина
12:57:40 28-05-2025
Мамку слушаться надо так то с первого слова.
13:17:16 28-05-2025
- (12:57:40 28-05-2025) Мамку слушаться надо так то с первого слова.... вас тоже били в детстве или что? что это за вы*ер?
18:34:52 28-05-2025
- (12:57:40 28-05-2025) Мамку слушаться надо так то с первого слова....
Минусаторы, а по вашему не надо родителей слушать? Нафига вы рожаете-то?
06:09:42 29-05-2025
Гость (18:34:52 28-05-2025) Минусаторы, а по вашему не надо родителей слушать? Нафиг...
А чтобы окружающим жизнь мёдом не казалась!
19:12:08 28-05-2025
- (12:57:40 28-05-2025) Мамку слушаться надо так то с первого слова.... Я слушалась НЕ ПОМОГАЛО. Но я тогда не знала, что это уголовка. Думала, что всех детей дома бьют. То есть это происходило регулярно.