Мать жестоко избила четырехлетнего ребенка в алтайском селе

Мальчика направили на прохождение судебной медицинской экспертизы

28 мая 2025, 11:40, ИА Амител

Мать избила ребенка / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства избиения четырехлетнего ребенка в Завьяловском районе, сообщает региональный СК.

Ранее в паблике "Инцидент Барнаул" рассказали, что мать двоих детей привела в детский сад только младшего ребенка и заявила, что старший заболел. Сотрудники детсада не поверили и поехали проверять состояние воспитанника. Увидев побои, написали заявление в полицию.

Мальчика направили на прохождение судебной медицинской экспертизы.

"Зарегистрирована доследственная проверка по признакам неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователям СК предстоит выяснить все обстоятельства, а также дать правовую оценку действиям законного представителя малолетнего", – рассказали в ведомстве.

По поручению прокурора Алтайского края организована проверка по информации о противоправном поведении в отношении ребенка.