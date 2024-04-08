Местами почти лето. О погоде в Алтайском крае 8 апреля
Температура воздуха может подняться до +21 градуса
08 апреля 2024, 06:04, ИА Амител
Туманное утро / Фото: pxhere.com
В Алтайском крае 8 апреля температура воздуха в некоторых районах будет по-настоящему летней. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
По краю столбики термометров покажут +10...+15 градусов, по югу – от +16 до +21. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.
Ветер восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.
В Барнауле температура воздуха составит от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.
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