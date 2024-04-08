Местами почти лето. О погоде в Алтайском крае 8 апреля

Температура воздуха может подняться до +21 градуса

08 апреля 2024, 06:04, ИА Амител

Туманное утро / Фото: pxhere.com

В Алтайском крае 8 апреля температура воздуха в некоторых районах будет по-настоящему летней. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

По краю столбики термометров покажут +10...+15 градусов, по югу – от +16 до +21. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман.

Ветер восточный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит от +11 до +13 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер восточный, 2-7 метров в секунду.