Мишустин: МРОТ вырастет более чем на 16,5% с января 2025 года

Его сумма достигнет 22 440 рублей

24 сентября 2024, 22:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Минимальный размер оплаты труда в России с начала 2025 года вырастет более чем на 16,5%, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу правительства, он достигнет 22 440 рублей.

Мишустин напомнил, что к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. Рост показателя в следующем году позволит увеличить зарплаты более чем 4 млн работников по всей страны. Законопроект должны будут внести в Госдуму до 1 октября этого года.

Напомним, что в мае президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Он предполагает повышение МРОТ к 2030 году в два раза в сравнении с показателями 2023 года.