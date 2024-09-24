Мишустин: МРОТ вырастет более чем на 16,5% с января 2025 года
Его сумма достигнет 22 440 рублей
24 сентября 2024, 22:15, ИА Амител
Минимальный размер оплаты труда в России с начала 2025 года вырастет более чем на 16,5%, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу правительства, он достигнет 22 440 рублей.
Мишустин напомнил, что к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. Рост показателя в следующем году позволит увеличить зарплаты более чем 4 млн работников по всей страны. Законопроект должны будут внести в Госдуму до 1 октября этого года.
Напомним, что в мае президент Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года". Он предполагает повышение МРОТ к 2030 году в два раза в сравнении с показателями 2023 года.
01:19:39 25-09-2024
Малому бизнесу кабзда) опять ип закроются пачками...
09:25:17 25-09-2024
А на сколько ценники взлетят? Может стоит не взвинчивать цены, чем бахвалится МРОТом на который сдохнуть только , а на похороны уже и не хватит.
09:54:58 25-09-2024
Гость (09:25:17 25-09-2024) А на сколько ценники взлетят? Может стоит не взвинчивать цен... А они и без этого взлетят с НГ - тут на клерке посчитали, на сколько поднимутся налоги для УСН, которые попадут на т.н. НДС, а на деле на налог с продаж. Так вот - в три раза) Ну и для ОСНО налог на прибыль подняли на четверть. Плюсом разговоры об отмене ИП и ужесточении условий для самозанятых. Денег надо, надо больше денег. Ну а что лошадь сдохнет, так и поделом ей.