Могучий или бедный? В АлтГУ обсудили, как формировать образ Алтайского края в медиа
Участники круглого стола обсудили, что не так с имиджем региона и почему так важно подчеркнуть его аутентичность
28 ноября 2025, 17:25, ИА Амител
27 ноября в Алтайском госуниверситете прошел круглый стол на тему "Проблемы формирования и продвижения образа Алтайского края в медиапространствах страны и региона". В нем приняли участие эксперты, редакторы, журналисты, ученые и студенты. Модераторы мероприятия – шеф-редактор ГТРК "Алтай" Михаил Беднаржевский и завкафедрой журналистики, медиа и рекламы ИГН АлтГУ Екатерина Валюлина.
Проблемы имиджа региона
"Учитывая четкий запрос сообщества профессионалов сферы медиа, мы решили организовать круглый стол, чтобы выработать конкретные, согласованные между ключевыми участниками, механизмы и стратегию по формированию привлекательного, целостного и правдивого образа Алтайского края, а также по его эффективному продвижению в федеральных и региональных СМИ и цифровой среде", – пояснила Екатерина Валюлина.
Профессор кафедры журналистики вуза Алла Ковалева представила результаты соцопроса внутреннего имиджа региона среди молодежи. По его результатам образование, медицина и экология получили положительные оценки. Однако более 32% респондентов отметили проблемы с общественным транспортом, оценив его как "плохо" или "очень плохо". Опрос показал и разброс ассоциаций у молодежи с Алтайским краем – от "могучего аграрного субъекта" до "бедного региона".
Сплошная степь
Директор издательского дома "Регион" Ольга Пашаева отметила, что в медийном пространстве края нет четких визуальных концептов, которые могли бы стать символами региона. Его природная особенность (степь) сложна для презентации в медиа, в отличие от, например, гор Республики Алтай. Проблему можно решить, снизив количество негативных новостей и создавая позитивный образ Барнаула как "города комфортной жизни".
Замруководителя Центра управления регионом Алтайского края Сергей Бажин подчеркнул, что рост позитивных новостей стал возможен благодаря активной работе пабликов госучреждений в соцсетях. Материалы о древних культурах, археологии и горнорудном деле вызывают у аудитории наибольший интерес. Темы могут стать основой для развития туризма.
Гендиректор "Алтапресс" Юрий Пургин предложил разделить образы Алтая и Алтайского края, а также обратить внимание в СМИ на рост промышленности в регионе и хорошее состояние дорог, что поможет улучшить имидж края.
Аутентичные образы
Главный редактор газеты "Комсомольская правда-Барнаул" Ольга Ведерникова рассказала о методах привлечения читателей через темы, связанные с натуральными продуктами и народными ремеслами. Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук также отметил важность поиска аутентичных образов для репрезентации региона, обращая внимание на его богатый человеческий и природный потенциал.
Редактор "Алтайской правды" Ксения Ширяева предложила акцентировать внимание на развивающемся сельском хозяйстве и промышленности края. А создатель проекта "Кино хроники" Николай Потешкин – через кинематографическое погружение в историю региона, который еще сто лет назад был одним из лидеров в строительстве и технологиях в масштабе страны.
Доцент кафедры журналистики, медиа и рекламы Ирина Василенко представила результаты анализа повестки сетевого издания "Толк. Наибольший интерес у жителей региона вызывают новости о строительстве, благоустройстве, культуре и спорте, что может послужить основой для создания привлекательного имиджа.
Участники решили, что формирование образа региона должно быть продолжением социально-экономической стратегии Алтайского края. Для этого нужно привлечь экспертов из разных областей. Екатерина Валюлина сообщила о подготовке сборника научных трудов по итогам мероприятия.
Напомним, кафедра журналистики, медиа и рекламы ИГН АлтГУ предлагает образовательные программы на всех уровнях: бакалавриат, магистратура, аспирантура и программы дополнительного образования. Здесь готовят специалистов в области медиакоммуникаций. Студенты обучаются не только журналистским и рекламным навыкам, но и развивают управленческие, дизайнерские и технологические компетенции. Преподаватели – более 30 экспертов, включая ведущих медиаменеджеров и ученых региона.
21:41:20 28-11-2025
Прекрасный, но нищий и вымирающий.
23:15:29 28-11-2025
Вопрос важный и стоит!
07:02:47 29-11-2025
стратегию по формированию привлекательного, целостного и правдивого образа Алтайского края - не нищий, а открытый для инвестиций
09:31:59 29-11-2025
По национальному проекту за АК закрепляется с\х и туризм.Понятно, что ни то,ни другое АК не вывезет нас даже в середнячки. Нам нечем пока особо медийно привлекать людей. Томск известен своим первым в Сибири университетом и нефтью с газом на севере области, Новосибирск- первый в Сибири оперный театр и промышленность, прежде, всего завод им.Чкалова, Кузбасс,куда ни плюнь, простите, горнодобывающая и металлургическая промышленность, Красноярск от Норильска до Хворостовского , закрытыми ( в смысле ВПК -заводами) предприятиями, Омск - нефтепереработкой и Колчаком. В советские времена в последнем Энциклопедическом словаре и последней советской энциклопедии писали, что Барнаул на Турксибе,т.е. на направлении ж.д. в Среднюю Азию и др.регионы Азии имеет такое же важное значение, как Новосибирск на сибирской магистрали. А про спектакль по Шекспиру Алтайского драмтеатра "Зимняя сказка" большую положительную статью написала "Комсомольская правда", выходящая в Москве.Тогда не было КП по регионам,как сейчас. И писали в газетах, по ТВ говорили, что на этот спектакль даже из Новосибирска приезжали зрители посмотреть, как сейчас мы ездим в Новосибирский оперный.Я бывал в очень многих городах СССР на предприятиях в командировках, когда разговаривали о жизни, Барнаул знали по Барнаульскому радиозаводу и Алтай - по освоению целины, и он давал тогда действительно ошеломляющие результаты по хлебу. Алтай давал тогда около 5 млн тонн зерновых, в то время,как Краснодарский край 8 млн тонн.При этом все понимали разницу в климате.Очень хорошо воспринималось вино Алтын-Кёль" и настойки или наливка черноплодная с знаком качества .Сейчас развитие города м.б. связано только с развитием предприятий ВПК с технологией двойного назначения - военка и гражданка. По-другому, мы скатимся на уровень уездного города дореволюционного, и то тогда полушубок "Барнаулка" получил диплом или медаль на Всемирной выставке в Париже.
09:34:24 29-11-2025
Именно, сочетание с\х, туризма и промышленности поможет стать Барнаулу медийным городом с хорошей стороны.
12:37:25 29-11-2025
Горожанин. (09:34:24 29-11-2025) Именно, сочетание с\х, туризма и промышленности поможет стат... Друг, скушай натс. Какой туризм, промышленность или с/х в Барнауле?
15:59:48 29-11-2025
Гость (12:37:25 29-11-2025) Друг, скушай натс. Какой туризм, промышленность или с/х в Ба... Барнаул центр сосредоточения промышленности , а также и управлением как промышленностью,так и с\х и туризмом. Так, Вы тоже предлагайте свои идеи. Среди идей комментаторов может найдется и здравая. Хотелось, чтоб Барнаул, как центр АК, был на уровне хотя бы городов миллионников - Новосибирска, Красноярска, Омска и Екатеринбурга. А в указанных городах намного сильнее, чем у нас, есть промышленная составляющая экономики.