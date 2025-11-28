Могучий или бедный? В АлтГУ обсудили, как формировать образ Алтайского края в медиа

Участники круглого стола обсудили, что не так с имиджем региона и почему так важно подчеркнуть его аутентичность

28 ноября 2025, 17:25, ИА Амител

Круглый стол в АлтГУ / Фото: Медиахаб

27 ноября в Алтайском госуниверситете прошел круглый стол на тему "Проблемы формирования и продвижения образа Алтайского края в медиапространствах страны и региона". В нем приняли участие эксперты, редакторы, журналисты, ученые и студенты. Модераторы мероприятия – шеф-редактор ГТРК "Алтай" Михаил Беднаржевский и завкафедрой журналистики, медиа и рекламы ИГН АлтГУ Екатерина Валюлина.

Проблемы имиджа региона

"Учитывая четкий запрос сообщества профессионалов сферы медиа, мы решили организовать круглый стол, чтобы выработать конкретные, согласованные между ключевыми участниками, механизмы и стратегию по формированию привлекательного, целостного и правдивого образа Алтайского края, а также по его эффективному продвижению в федеральных и региональных СМИ и цифровой среде", – пояснила Екатерина Валюлина. Екатерина Валюлина / Фото: Медиахаб

Профессор кафедры журналистики вуза Алла Ковалева представила результаты соцопроса внутреннего имиджа региона среди молодежи. По его результатам образование, медицина и экология получили положительные оценки. Однако более 32% респондентов отметили проблемы с общественным транспортом, оценив его как "плохо" или "очень плохо". Опрос показал и разброс ассоциаций у молодежи с Алтайским краем – от "могучего аграрного субъекта" до "бедного региона".

Сплошная степь

Директор издательского дома "Регион" Ольга Пашаева отметила, что в медийном пространстве края нет четких визуальных концептов, которые могли бы стать символами региона. Его природная особенность (степь) сложна для презентации в медиа, в отличие от, например, гор Республики Алтай. Проблему можно решить, снизив количество негативных новостей и создавая позитивный образ Барнаула как "города комфортной жизни".

Замруководителя Центра управления регионом Алтайского края Сергей Бажин подчеркнул, что рост позитивных новостей стал возможен благодаря активной работе пабликов госучреждений в соцсетях. Материалы о древних культурах, археологии и горнорудном деле вызывают у аудитории наибольший интерес. Темы могут стать основой для развития туризма.

Круглый стол в АлтГУ / Фото: Медиахаб

Гендиректор "Алтапресс" Юрий Пургин предложил разделить образы Алтая и Алтайского края, а также обратить внимание в СМИ на рост промышленности в регионе и хорошее состояние дорог, что поможет улучшить имидж края.

Аутентичные образы

Главный редактор газеты "Комсомольская правда-Барнаул" Ольга Ведерникова рассказала о методах привлечения читателей через темы, связанные с натуральными продуктами и народными ремеслами. Начальник управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Вячеслав Киричук также отметил важность поиска аутентичных образов для репрезентации региона, обращая внимание на его богатый человеческий и природный потенциал.

Редактор "Алтайской правды" Ксения Ширяева предложила акцентировать внимание на развивающемся сельском хозяйстве и промышленности края. А создатель проекта "Кино хроники" Николай Потешкин – через кинематографическое погружение в историю региона, который еще сто лет назад был одним из лидеров в строительстве и технологиях в масштабе страны.

Круглый стол в АлтГУ / Фото: Медиахаб

Доцент кафедры журналистики, медиа и рекламы Ирина Василенко представила результаты анализа повестки сетевого издания "Толк. Наибольший интерес у жителей региона вызывают новости о строительстве, благоустройстве, культуре и спорте, что может послужить основой для создания привлекательного имиджа.

Участники решили, что формирование образа региона должно быть продолжением социально-экономической стратегии Алтайского края. Для этого нужно привлечь экспертов из разных областей. Екатерина Валюлина сообщила о подготовке сборника научных трудов по итогам мероприятия.

