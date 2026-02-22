Такой день. Проводы зимы и очередное закрытие заведения общепита

О главных событиях региона за 22 февраля

22 февраля 2026, 23:12, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В барнаульском парке "Лесная сказка" широко отметили Масленицу. Гостей праздника ждали чай, блины, веселые конкурсы. Также в парке были организованы фотозона и ярмарка. «Кульминацией праздника традиционно стало сжигание главного чучела и ее сестриц, которые приняли участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу», — рассказал корреспондент amic.ru.

В Барнауле продолжают закрываться заведения общепита: стало известно о прекращении работы чайного клуба "Малая чайная".

В Барнауле полицейские задержали молодого человека, который забрал с пункта выдачи маркетплейса товары на 26 тысяч рублей, не оплатил их и скрылся.

В Барнауле ищут мужчину, поднявшего чужой кошелек. Как сообщает подписчик Telegram-канала "Инцидент Барнаул", обратившийся в сообщество с просьбой помочь установить личность мужчины, в кошельке было 62 тысячи рублей.

В Славгородском районе Алтайского края произошло столкновение двух автомобилей. В результате ДТП никто не погиб. Есть пострадавшие, их доставили в медицинское учреждение.

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края с 2 марта начинает прием заявлений на выдачу разрешений на добычу гусей (гуменника и белолобого), селезней уток в весенний сезон на территории общедоступных охотничьих угодий.