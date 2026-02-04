24-этажную "свечку" планируют построить рядом с площадью Октября в Барнауле
О планах застройщика возвести высотный дом напротив ТРЦ "Пионер" стало известно еще в 2019 году
04 февраля 2026, 09:15, ИА Амител
Многоквартирный дом с подземной парковкой возведут на пр. Ленина, 94а (между площадью Октября и Новым рынком). Высотка станет продолжением ЖК "Маяковский", который несколько лет назад сдали по соседству. В будущем для двух домов планируют сделать единое дворовое пространство. Впервые эскизы ЖК представили летом 2024 года на градсовете, а 2 февраля 2026-го проект получил положительное заключение стройэкспертизы.
В "свечке" предусмотрено 178 квартир (одно-, двух-, трех– и четырехкомнатные). Первые этажи планируют отдать под частный детский сад. Под домом спроектирован паркинг на 55 машино-мест. Дополнительно 48 парковок разместят на участке. На крыше подземной стоянки оборудуют детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.
Дом возведут в той же стилистике, что и соседний ЖК "Маяковский". Представляя проект, архитектор отметил, что высотку будет видно с любого ракурса со стороны площади Октября, и она станет новой доминантой в этой части города.
Участок, где запроектирован ЖК, уже обнесен строительным забором. Кстати, площадку сформировали после сноса аварийных домов.
Отметим, что в 2022 году застройщик (возводить дом будет ООО "Старк", входящее в ГК "Селфстроит") скорректировал проект планировки квартала по соседству с ТРЦ "Пионер". В документе он и предусмотрел "свечку" на месте ветхих двухэтажек.
09:46:32 04-02-2026
24 этажа мало, не серьезно. Не эффективно.
Этажей бы 80, тогда проект был бы интересен.
17:49:45 04-02-2026
Какая свечка?! Это сейчас городу важнее всего?
Водопровод выдержит?
Парковок хватит?
Проблему с пробками в центре уже решили?
Наверное еще поликлинику построят?
И школу новую?
Водопровод выдержит?
Парковок хватит?
Проблему с пробками в центре уже решили?
Наверное еще поликлинику построят?
И школу новую?
09:56:21 04-02-2026
Скоро канализация в центре лонет.
Куда все впихиваете то ?
Крыша из чего у него ?
Постройте уже дом над железной дорогой, там хоть на вагоны с балкона плевать можно
10:47:13 04-02-2026
Спасибо напомнили про вагоны! Подзабыл уже детскую забаву, надо сходить на мост )
10:09:13 04-02-2026
И парковочных мест поменьше. Нечего баловать.
10:26:34 04-02-2026
Вот жители западной стороны ЖК Маяковский будут рады.
То из окна была гнетущая пустота до горизонта, теперь же будет красивые окна дома напротив!
08:23:30 05-02-2026
нас рать на жителей этого жк. сначала своим домом испохабили район, а теперь будут возмущаться что им кто-то чем-то помешал.
10:29:36 04-02-2026
Секции единоборств нужно вблизи побольше. Места парковок делить.
10:47:51 04-02-2026
И магазин биноклей и телескопов
14:29:11 04-02-2026
И пивняк на первом этаже чтобы отметить победу
20:56:59 04-02-2026
В Маяковском есть кб.)))
10:36:57 04-02-2026
Мечтают Новый рынок снести - и еще один элитный человейник воткнуть. Пятиэтажки в округе захлебываются от канализации
11:31:14 04-02-2026
Какие там проблемы с канализацией? Озвучьте для не знакомых с проблемой.
13:09:48 04-02-2026
Захлебываются канализацией чаще от сбросов в неё того что сбрасывать нельзя. Будь то влажные салфетки,ватные палочки,кошачий наполнитель,жиры,картофельные обрезки и т.д
14:31:36 04-02-2026
Водоканал уже обращался к барнаулчанам с криком души по поводу массовых засоров и использования унитаза в качестве мусорного ведра,но там хоть в лоб хоть по лбу. Даже унитазами пользоваться многие не умеют,но зато претензий и требований к окружающему миру масса
10:41:06 04-02-2026
ну да Площадь Октября и так практически не преодолима уже а что будет потом.
11:25:03 04-02-2026
На пл. Октября еще не застроен центральный островок.
Суперэлитное место будет, покруче чем центр центра у Дворца спорта.
Суперэлитное место будет, покруче чем центр центра у Дворца спорта.
11:51:21 04-02-2026
Островок не трожь! Для меня всегда абсолютным показателем власти и богатства была мечта о том, чтобы сидеть на этой клумбе в кресле весь день, ничего не делать и пить вино. И ни один мент не подойдет! Но такого уровня крутости я еще не достиг.
11:09:26 04-02-2026
Там уже всё поделено. Все хрущи идут под снос. Эта свечка только начало.
15:41:59 04-02-2026
Хруши еще и свечки эти переживут!
18:04:53 04-02-2026
18:04:53 04-02-2026
Переживут, если власти будут заинтересованы. Хрущевки отремонтировать, еще 50 лет простоят. А это кому-нибудь интересно? Лучше выселить людей на окраину- земля в центре освободится.
11:19:15 04-02-2026
Так не зря коррупция алтайская бьёт рекорды по стране. Молодцы, чиновники, плюют на всех и греют лапы. Прокуратура у нас смирная, тихая. Застраивай что хочешь.
11:21:40 04-02-2026
ЦУМ построили уже
11:54:20 04-02-2026
Ломать то проще, чем строить.А чтоб деньги не терять, в Марии-Ра цены повысили.
13:18:57 04-02-2026
на лопнувшем фундаменте причем.
17:00:07 04-02-2026
Новый ЦУМ еще не построили, а имидж уже дал трещину.
11:24:24 04-02-2026
Про музей уже давно забыли.
12:28:29 04-02-2026
12:28:29 04-02-2026
Есть предложение снести это тяжелое наследие советских времён и построить на этом месте прекрасный жилой дом из стекла и бетона в этажей 25 с ТРЦ на первых из них!
Данное решение в духе наших мужей государевых!
Данное решение в духе наших мужей государевых!
14:12:46 04-02-2026
Зачем сносить? Порезать залы на триста 10-метровых студий да продать как элитное жилье в центре.
Ну и достроить 15 этажей, конечно.
Ну и достроить 15 этажей, конечно.
14:51:21 04-02-2026
Зачем нужны музеи? Они давно уже не в тренде. Нам подавай свечки. Красотища то какая!
12:00:44 04-02-2026
Что за бешенство, высотки ставить, кто в них живет? Уже не Барнаул - красивый, а Лас Вегас...
15:43:04 04-02-2026
Скорее Чикаго..
12:57:49 04-02-2026
Там же землеотвод получился с гулькин нос- сейчас посмотрел в "Дубль ГИС"- до торца 5-ти этажки- 20 метров, до 16-ти этажки-39 метров, до 9-ти этажки-40 метров.))) . Капец, " доминанта".
Мож фаллический символ какой?)))
14:07:27 04-02-2026
Именно он самый, "символ" этот. В каком месте это продолговато-овальное нечто будет сочетаться с ЖК "Маяковский" (тоже не фонтан, к слову) - вопрос открытый. То, что одна цветовая гамма выбрана?
14:13:59 04-02-2026
Ого, метров-то свободных сколько? Там еще по свечке воткнуть можно со всех сторон
14:27:21 04-02-2026
Заставить бы жить там застройщиков с администрацией и архитекторами. Пусть наслаждаются своим детищем
14:40:28 04-02-2026
Там внутриквартальные дорожки и парковки уже "замечательные". Все узенько и забито машинами. Станет еще веселее. Не, лучше уж хрущевки
15:32:08 04-02-2026
15:32:08 04-02-2026
Ага, нате вам , жители Барнаула, от администрации. Мол, видали мы вас.
15:49:41 04-02-2026
Скорее - вертели
18:00:56 04-02-2026
тему отсутствия детских садов и школ в густозастраевом микрорайоне -удалили? Школы-в радиусе Комсомольский -Ленина и д4тские сады действующие уже переуплотнены.. Парты дополнительные "одноместные" по обеим стенам в классах.Ну осталось двухяромтные поставить и кровпти тоже в детских садах...Ну и понятно спортобъектов изобилие..Еще и Изумрудный парк ( не подьехать,не подойти ) их "преимуществ обозначьте.!!!Ну коммунальные проблемы-описали
18:35:10 04-02-2026
22:09:35 04-02-2026
Этих доминант, как собак нерезаных.
11:41:18 05-02-2026
Про детские сады? Кому не хватает,а 2 садика в Матросовском микрорайоне не функционирует,пустует,почему,никто не знает
15:20:42 05-02-2026
а с чего ЖК Маяковский - Маяковский???
22:52:19 22-02-2026
Урбаниздко (15:20:42 05-02-2026) а с чего ЖК Маяковский - Маяковский???... А Колумб с чего Колумб, а Колумб не виноват.