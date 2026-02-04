НОВОСТИНедвижимость

24-этажную "свечку" планируют построить рядом с площадью Октября в Барнауле

О планах застройщика возвести высотный дом напротив ТРЦ "Пионер" стало известно еще в 2019 году

04 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на пр. Ленина, 94а / Изображение: Сергей Черепанов
Проект ЖК на пр. Ленина, 94а / Изображение: Сергей Черепанов

Многоквартирный дом с подземной парковкой возведут на пр. Ленина, 94а (между площадью Октября и Новым рынком). Высотка станет продолжением ЖК "Маяковский", который несколько лет назад сдали по соседству. В будущем для двух домов планируют сделать единое дворовое пространство. Впервые эскизы ЖК представили летом 2024 года на градсовете, а 2 февраля 2026-го проект получил положительное заключение стройэкспертизы.

В "свечке" предусмотрено 178 квартир (одно-, двух-, трех– и четырехкомнатные). Первые этажи планируют отдать под частный детский сад. Под домом спроектирован паркинг на 55 машино-мест. Дополнительно 48 парковок разместят на участке. На крыше подземной стоянки оборудуют детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.

Дом возведут в той же стилистике, что и соседний ЖК "Маяковский". Представляя проект, архитектор отметил, что высотку будет видно с любого ракурса со стороны площади Октября, и она станет новой доминантой в этой части города. 

Участок, где запроектирован ЖК, уже обнесен строительным забором. Кстати, площадку сформировали после сноса аварийных домов. 

Отметим, что в 2022 году застройщик (возводить дом будет ООО "Старк", входящее в ГК "Селфстроит") скорректировал проект планировки квартала по соседству с ТРЦ "Пионер". В документе он и предусмотрел "свечку" на месте ветхих двухэтажек. 

Комментарии 45

Avatar Picture
Гость

09:46:32 04-02-2026

24 этажа мало, не серьезно. Не эффективно.
Этажей бы 80, тогда проект был бы интересен.

  67 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:49:45 04-02-2026

Гость (09:46:32 04-02-2026) 24 этажа мало, не серьезно. Не эффективно.Этажей бы 80, ... Какая свечка?! Это сейчас городу важнее всего?
Водопровод выдержит?
Парковок хватит?
Проблему с пробками в центре уже решили?
Наверное еще поликлинику построят?
И школу новую?

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:21 04-02-2026

Скоро канализация в центре лонет.
Куда все впихиваете то ?
Крыша из чего у него ?
Постройте уже дом над железной дорогой, там хоть на вагоны с балкона плевать можно

  78 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:13 04-02-2026

Гость (09:56:21 04-02-2026) Скоро канализация в центре лонет.Куда все впихиваете то ... Спасибо напомнили про вагоны! Подзабыл уже детскую забаву, надо сходить на мост )

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:13 04-02-2026

И парковочных мест поменьше. Нечего баловать.

  58 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:34 04-02-2026

Вот жители западной стороны ЖК Маяковский будут рады.
То из окна была гнетущая пустота до горизонта, теперь же будет красивые окна дома напротив!

  65 Нравится
Ответить
Avatar Picture
житель

08:23:30 05-02-2026

Гость (10:26:34 04-02-2026) Вот жители западной стороны ЖК Маяковский будут рады.То ... нас рать на жителей этого жк. сначала своим домом испохабили район, а теперь будут возмущаться что им кто-то чем-то помешал.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:36 04-02-2026

Секции единоборств нужно вблизи побольше. Места парковок делить.

  47 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:47:51 04-02-2026

Гость (10:29:36 04-02-2026) Секции единоборств нужно вблизи побольше. Места парковок дел... И магазин биноклей и телескопов

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
е

14:29:11 04-02-2026

Гость (10:29:36 04-02-2026) Секции единоборств нужно вблизи побольше. Места парковок дел... И пивняк на первом этаже чтобы отметить победу

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:59 04-02-2026

е (14:29:11 04-02-2026) И пивняк на первом этаже чтобы отметить победу... В Маяковском есть кб.)))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:36:57 04-02-2026

Мечтают Новый рынок снести - и еще один элитный человейник воткнуть. Пятиэтажки в округе захлебываются от канализации

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:31:14 04-02-2026

Гость (10:36:57 04-02-2026) Мечтают Новый рынок снести - и еще один элитный человейник в... Какие там проблемы с канализацией? Озвучьте для не знакомых с проблемой.

  -18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:09:48 04-02-2026

Гость (10:36:57 04-02-2026) Мечтают Новый рынок снести - и еще один элитный человейник в... Захлебываются канализацией чаще от сбросов в неё того что сбрасывать нельзя. Будь то влажные салфетки,ватные палочки,кошачий наполнитель,жиры,картофельные обрезки и т.д

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:36 04-02-2026

Гость (13:09:48 04-02-2026) Захлебываются канализацией чаще от сбросов в неё того что сб... Водоканал уже обращался к барнаулчанам с криком души по поводу массовых засоров и использования унитаза в качестве мусорного ведра,но там хоть в лоб хоть по лбу. Даже унитазами пользоваться многие не умеют,но зато претензий и требований к окружающему миру масса

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:06 04-02-2026

ну да Площадь Октября и так практически не преодолима уже а что будет потом.

  35 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:25:03 04-02-2026

Гость (10:41:06 04-02-2026) ну да Площадь Октября и так практически не преодолима уже а ... На пл. Октября еще не застроен центральный островок.
Суперэлитное место будет, покруче чем центр центра у Дворца спорта.

  56 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:51:21 04-02-2026

Гость (11:25:03 04-02-2026) На пл. Октября еще не застроен центральный островок.Супе... Островок не трожь! Для меня всегда абсолютным показателем власти и богатства была мечта о том, чтобы сидеть на этой клумбе в кресле весь день, ничего не делать и пить вино. И ни один мент не подойдет! Но такого уровня крутости я еще не достиг.

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:09:26 04-02-2026

Там уже всё поделено. Все хрущи идут под снос. Эта свечка только начало.

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:41:59 04-02-2026

Гость (11:09:26 04-02-2026) Там уже всё поделено. Все хрущи идут под снос. Эта свечка то... Хруши еще и свечки эти переживут!

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:04:53 04-02-2026

Гость (15:41:59 04-02-2026) Хруши еще и свечки эти переживут!...
Переживут, если власти будут заинтересованы. Хрущевки отремонтировать, еще 50 лет простоят. А это кому-нибудь интересно? Лучше выселить людей на окраину- земля в центре освободится.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:19:15 04-02-2026

Так не зря коррупция алтайская бьёт рекорды по стране. Молодцы, чиновники, плюют на всех и греют лапы. Прокуратура у нас смирная, тихая. Застраивай что хочешь.

  49 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:21:40 04-02-2026

ЦУМ построили уже

  29 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Горожанин.

11:54:20 04-02-2026

Гость (11:21:40 04-02-2026) ЦУМ построили уже... Ломать то проще, чем строить.А чтоб деньги не терять, в Марии-Ра цены повысили.

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:57 04-02-2026

Гость (11:21:40 04-02-2026) ЦУМ построили уже... на лопнувшем фундаменте причем.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:00:07 04-02-2026

Гость (13:18:57 04-02-2026) на лопнувшем фундаменте причем.... Новый ЦУМ еще не построили, а имидж уже дал трещину.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иванна

11:24:24 04-02-2026

Про музей уже давно забыли.

  43 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гражданин

12:28:29 04-02-2026

Иванна (11:24:24 04-02-2026) Про музей уже давно забыли....
Есть предложение снести это тяжелое наследие советских времён и построить на этом месте прекрасный жилой дом из стекла и бетона в этажей 25 с ТРЦ на первых из них!
Данное решение в духе наших мужей государевых!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:12:46 04-02-2026

Гражданин (12:28:29 04-02-2026) Есть предложение снести это тяжелое наследие советских в... Зачем сносить? Порезать залы на триста 10-метровых студий да продать как элитное жилье в центре.
Ну и достроить 15 этажей, конечно.

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Любовь

14:51:21 04-02-2026

Иванна (11:24:24 04-02-2026) Про музей уже давно забыли.... Зачем нужны музеи? Они давно уже не в тренде. Нам подавай свечки. Красотища то какая!

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:00:44 04-02-2026

Что за бешенство, высотки ставить, кто в них живет? Уже не Барнаул - красивый, а Лас Вегас...

  25 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:43:04 04-02-2026

Гость (12:00:44 04-02-2026) Что за бешенство, высотки ставить, кто в них живет? Уже не Б... Скорее Чикаго..

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:57:49 04-02-2026

Там же землеотвод получился с гулькин нос- сейчас посмотрел в "Дубль ГИС"- до торца 5-ти этажки- 20 метров, до 16-ти этажки-39 метров, до 9-ти этажки-40 метров.))) . Капец, " доминанта".
Мож фаллический символ какой?)))

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Лидия

14:07:27 04-02-2026

Гость (12:57:49 04-02-2026) Там же землеотвод получился с гулькин нос- сейчас посмотрел... Именно он самый, "символ" этот. В каком месте это продолговато-овальное нечто будет сочетаться с ЖК "Маяковский" (тоже не фонтан, к слову) - вопрос открытый. То, что одна цветовая гамма выбрана?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:13:59 04-02-2026

Гость (12:57:49 04-02-2026) Там же землеотвод получился с гулькин нос- сейчас посмотрел... Ого, метров-то свободных сколько? Там еще по свечке воткнуть можно со всех сторон

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гозть

14:27:21 04-02-2026

Гость (12:57:49 04-02-2026) Там же землеотвод получился с гулькин нос- сейчас посмотрел... Заставить бы жить там застройщиков с администрацией и архитекторами. Пусть наслаждаются своим детищем

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:40:28 04-02-2026

Гозть (14:27:21 04-02-2026) Заставить бы жить там застройщиков с администрацией и архите... Там внутриквартальные дорожки и парковки уже "замечательные". Все узенько и забито машинами. Станет еще веселее. Не, лучше уж хрущевки

  18 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:32:08 04-02-2026

Мож фаллический символ какой?)))

Ага, нате вам , жители Барнаула, от администрации. Мол, видали мы вас.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:49:41 04-02-2026

гость (15:32:08 04-02-2026) Мож фаллический символ какой?)))Ага, нате вам , жите... Скорее - вертели

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ирина

18:00:56 04-02-2026

тему отсутствия детских садов и школ в густозастраевом микрорайоне -удалили? Школы-в радиусе Комсомольский -Ленина и д4тские сады действующие уже переуплотнены.. Парты дополнительные "одноместные" по обеим стенам в классах.Ну осталось двухяромтные поставить и кровпти тоже в детских садах...Ну и понятно спортобъектов изобилие..Еще и Изумрудный парк ( не подьехать,не подойти ) их "преимуществ обозначьте.!!!Ну коммунальные проблемы-описали

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:35:10 04-02-2026

Власти Минска планируют сокращать строительство жилья в столице
Власти столицы намерены возводить жилье только для нуждающихся, потому что город уже практически застроен.
МИНСК, 29 янв — Sputnik. Строительство жилья в столице планируется сократить, об этом заявил председатель Минского горисполкома Владимир Кухарев.
Мэра в четверг принял с докладом президент Беларуси Александр Лукашенко.
По итогам доклада Кухарев сообщил журналистам, что строительный комплекс Минска в минувшем году «сработал неплохо», и в этом году также стоят серьезные задачи. В их числе — освоение новой территории и строительство микрорайона Зеленый Бор.
Кухарев сообщил, что на этой большой территории будет строиться жилье для нуждающихся — более 4 млн кв.м.
«Мы будем работать по сокращению строительства жилья. Только для нуждающихся. Потому что город уже практически застроен», — подчеркнул председатель Мингорисполкома.

Он уточнил, что власти города сделают все для того, чтобы было комфортным проживание в столице.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ольга

22:09:35 04-02-2026

Этих доминант, как собак нерезаных.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дана

11:41:18 05-02-2026

Про детские сады? Кому не хватает,а 2 садика в Матросовском микрорайоне не функционирует,пустует,почему,никто не знает

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Урбаниздко

15:20:42 05-02-2026

а с чего ЖК Маяковский - Маяковский???

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:52:19 22-02-2026

Урбаниздко (15:20:42 05-02-2026) а с чего ЖК Маяковский - Маяковский???... А Колумб с чего Колумб, а Колумб не виноват.

  0 Нравится
Ответить
