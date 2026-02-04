24-этажную "свечку" планируют построить рядом с площадью Октября в Барнауле

О планах застройщика возвести высотный дом напротив ТРЦ "Пионер" стало известно еще в 2019 году

04 февраля 2026, 09:15, ИА Амител

Проект ЖК на пр. Ленина, 94а / Изображение: Сергей Черепанов

Многоквартирный дом с подземной парковкой возведут на пр. Ленина, 94а (между площадью Октября и Новым рынком). Высотка станет продолжением ЖК "Маяковский", который несколько лет назад сдали по соседству. В будущем для двух домов планируют сделать единое дворовое пространство. Впервые эскизы ЖК представили летом 2024 года на градсовете, а 2 февраля 2026-го проект получил положительное заключение стройэкспертизы.

В "свечке" предусмотрено 178 квартир (одно-, двух-, трех– и четырехкомнатные). Первые этажи планируют отдать под частный детский сад. Под домом спроектирован паркинг на 55 машино-мест. Дополнительно 48 парковок разместят на участке. На крыше подземной стоянки оборудуют детские площадки, а также высадят деревья и кустарники.

Дом возведут в той же стилистике, что и соседний ЖК "Маяковский". Представляя проект, архитектор отметил, что высотку будет видно с любого ракурса со стороны площади Октября, и она станет новой доминантой в этой части города.

Участок, где запроектирован ЖК, уже обнесен строительным забором. Кстати, площадку сформировали после сноса аварийных домов.

Отметим, что в 2022 году застройщик (возводить дом будет ООО "Старк", входящее в ГК "Селфстроит") скорректировал проект планировки квартала по соседству с ТРЦ "Пионер". В документе он и предусмотрел "свечку" на месте ветхих двухэтажек.