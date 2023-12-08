Мошенники украли 740 тысяч рублей у жительницы Алтая

Правоохранители возбудили уголовное дело

08 декабря 2023, 16:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

65-летняя жительница Рубцовска подала в полицию заявление на мошенников, которые похитили у нее 740 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

Женщине позвонила якобы сотрудница банка и сказала, что на имя рубцовчанки неизвестные оформляют кредит. "Банкирша" отметила, что об этом уже знают правоохранители и им нужна помощь пенсионерки.

"Далее трубку взял мнимый следователь. Лжесотрудник пояснил потерпевшей, что был задержан молодой человек, у которого была генеральная доверенность от имени потерпевшей. Далее, следуя полученным по телефону инструкциям, горожанка оформила кредит в одном из банков города на сумму 740 тысяч рублей и осуществила несколько переводов на незнакомые счета", – рассказали в ведомстве.

Деньги от женщины просили якобы для ее же блага: чтобы сохранить сбережения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Злоумышленников ищут.