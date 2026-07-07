Такой день. Снова очереди за бензином и потоп в Барнауле после ливня

О главных событиях на Алтае за 6 июля

07 июля 2026, 00:46, ИА Амител

Такой день / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Барнаульцы устроили заплыв на улицах города после летнего ливня. Уровень воды на проезжей части достигал щиколоток, и переход пешеходов через дорогу напоминал "аквакросс". А некоторые решили сэкономить деньги на поездке до городского пляжа и искупаться у своего дома.

Жители Алтайского края поздним вечером выстроились в большие очереди у автозаправочных станций после атаки ВСУ на Омский нефтеперерабатывающий завод. Подписчик amic.ru снял на видео обстановку недалеко от Новоалтайска.

В Омской области 6 июля в третий раз объявили беспилотную опасность и закрыли воздушное пространство над регионом. Вскоре после этого украинские БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод Омска, который считается одним из ведущих в России. Его установленная мощность переработки — около 20,5 млн тонн сырья в год.

Самолет рейса Барнаул — Екатеринбург вынужденно приземлился в Омске. Информация об этом была размещена на онлайн-табло аэропорта столицы Урала.

Примерно за полчаса до посадки небо над Екатеринбургом временно закрыли, рассказала "Катуни 24" одна из пассажирок. Борт перенаправили в Тюмень, однако и там воздушное пространство оказалось недоступно. В итоге лайнер приземлился в Омске.

Еще один самолет, следовавший в Новосибирск из Еревана, сел в Барнауле. Информацию об этом amic.ru подтвердили в аэропорту краевой столицы. Причиной стали временные ограничения работы воздушной гавани Новосибирска, но сейчас они уже сняты.

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об удержании ребенка в барнаульском гараже.

Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетнего.

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за зноя и угрозы лесных пожаров. Все силы и средства территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций привели в готовность к реагированию в случае необходимости.

Арбитражный суд Алтайского края рассмотрит иск киностудии "Союзмультфильм" к индивидуальному предпринимателю из села Чеканиха Усть-Пристанского района. Правообладатель требует взыскать 200 тысяч рублей компенсации за предполагаемое нарушение исключительных авторских прав.

В Алтайском крае 6 июля временно ограничили движение по автодороге Быканов Мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай. Об этом сообщили в региональном Министерстве транспорта.

Июнь 2026 года в Барнауле побил все прежние температурные рекорды — он стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в городе.