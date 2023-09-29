На Алтае завелся антигрибник, который оставляет ловушки в лесу
По словам очевидцев, несколько человек уже пострадали от рук вредителя
29 сентября 2023, 07:40, ИА Амител
Фото: "Инцидент Рубцовск"
Жители Алтайского края рассказали о вредителе, который устанавливает ловушки в лесу. Пост опубликовали в сообществе "Инцидент Рубцовск".
По словам автора сообщения, возле Волчихи люди обнаружили гвозди и другие острые предметы, которые кто-то забил в корни деревьев. Острые предметы установлены так, что о них легко повредить колеса автомобиля.
Очевидцы говорят, что несколько человек уже стали жертвами неизвестного хулигана.
07:47:05 29-09-2023
Наверное человеку надоело, что по самому лесу разъезжают водятлы на автомобилях? Не на дороге же он эти гвозди вбил. Почему не написали где именно стоят ловушки? Или в лес мусор на машинах вывозят? Статья без всякой конкретики или наоборот специально так написали, чтобы непонятно было.
15:38:48 29-09-2023
Гость (07:47:05 29-09-2023) Наверное человеку надоело, что по самому лесу разъезжают вод... Ну да. Написано - вбил в корни деревьев. Что машины делают там, где уже корни деревьев? Машины нужно оставлять у дороги и ножками идти туда, где нет дороги.
08:00:14 29-09-2023
По грибы ходить надо пешком. С корзинкой. А когда машинами всё выгребается, это браконьерство.
08:55:35 29-09-2023
Для чего ехать в лес на автомобиле, и тем более ездить по корням деревьев? За грибами нужно ходить пешком. Гнев человека вполне понятен - изъезжено буквально всё, куда физически можно проехать. По лесу сплошные колеи как на автодроме ...
15:43:51 29-09-2023
Чучмек (08:55:35 29-09-2023) Для чего ехать в лес на автомобиле, и тем более ездить по ко... А гвозди в деревья вбивать это нормально?
17:38:13 29-09-2023
Гость (15:43:51 29-09-2023) А гвозди в деревья вбивать это нормально?... нормальнее, чем ездить по этим корням, имея массу 1,5-2 тонны.
10:15:03 29-09-2023
Ерунду пишите для местного население грибы это деньги и деньги не малые сотни тысяч поднимают за сезон. Посмотрел бы я на Вас как вы пешком километров 30 с корзинкой по лесу походите. Это работа очень тяжела для того чтобы набрать 50-60 кг гриба надо ой как постараться.
10:42:07 29-09-2023
Сотни тысяч поднимают за сезон... В лес приезжаешь с детишками маленькими - показать как грибы растут - всё выгребают грибы ещё вылезти не успевают!!!
10:46:33 29-09-2023
Алексей (10:42:07 29-09-2023) Сотни тысяч поднимают за сезон... В лес приезжаешь с детишка... От Барнаула то отъедьте подальше и показывайте хоть сколько
16:06:02 29-09-2023
Алексей (10:42:07 29-09-2023) Сотни тысяч поднимают за сезон... В лес приезжаешь с детишка... Грибы по утрам искать надо. к обеду уже мало что остается, не грбибники так черви сожрут....а вот про детишек теперь акукатно надо. о такие гвозди не только колеса машин страдают., и наступить человек может, и ребенок, а недайбог споткнутьсяи упасть и мало ли чем на этот гвоздь насадиться. Это террорист, надеюсь его найдут и посадят надолго.
17:39:09 29-09-2023
Гость (16:06:02 29-09-2023) Грибы по утрам искать надо. к обеду уже мало что остается, н... Ну вы прям... Ага, черви сожрут за три часа. Фантазеры, ёлки.
15:40:24 29-09-2023
Гость (10:15:03 29-09-2023) Ерунду пишите для местного население грибы это деньги и день... Местное население должно понимать - если будут варварски вытаптывать землю и повреждать грибницу, то кормушка прикроется. Исчезнут грибы через год-два.
10:43:32 29-09-2023
Так об те гвозди ж не только колеса повредить можно. Ноги тоже. Аника-воин.