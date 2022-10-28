Промышленники похвалили АлтГТУ за качество подготовки кадров

В Алтайском государственном техническом университете им. И.И. Ползунова стартовал межрегиональный конгресс «ИнженерУМ». В нём принимают участие около тысячи студентов и молодых специалистов с предприятий Алтайского края, Новосибирска, Кемерова, Омска, Самары, Красноярска и Москвы.

«Сегодня в нашем университете собрался весь цвет инженерной мысли России. Это и студенты, и молодые специалисты, и работодатели. Вы делаете нашу страну крепче, сильнее, увереннее. И я желаю успехов нашему форуму. Уверен, что те программы, которые здесь будут представлены, будут направлены на решение реальных практических задач», — с такими словами конгресс открыл ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Форум посетили председатель Алтайского реготделения «Союз машиностроителей России», гендиректор АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» Максим Коновалов, исполнительный директор Союза промышленников края, председатель попечительского совета АлтГТУ Виктор Мещеряков, заместитель председателя Красноярского регионального отделения «Союз машиностроителей России» Андрей Шаров.

«Самые главные на предприятии — это люди, молодые специалисты, готовые решать любые задачи, реализовывать программы по изготовлению сложной высокотехнологической продукции. Мы заинтересованы в молодых специалистах. И благодаря нашему краевому профильному партнёру в части подготовки и повышении квалификации сотрудников — Алтайскому государственному техническому университету — на региональных предприятиях трудятся настоящие профессионалы своего дела», — сказал Максим Коновалов.

Андрей Шаров также выразил надежду, молодые специалисты принесут с собой инициативу, творчество и новые идеи. А Виктор Мещеряков рекомендовал участникам посетить выездные площадки форума.

В программе конгресса молодёжный профориентационный форум «Карьера.ру», форум рабочей молодёжи, ярмарка профессий для школьников «ТехноГид» и научный конкурс «Турнир специальностей». Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Фото: АлтГТУ