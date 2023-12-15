Нелегальный табак стоимостью три миллиона рублей изъяли в Рубцовске
Всего оперативники конфисковали около 26 тысяч пачек
15 декабря 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: 22.мвд.рф
Полицейские пресекли факт хранения и сбыта крупной партии нелегальных сигарет в Рубцовске, сообщили в МВД Алтайского края.
Немаркированные табачные изделия оперативники нашли в гаражном боксе и складском помещении. Всего изъяли около 26 тысяч пачек.
"Выручка от нелегального бизнеса должна была составить свыше трех миллионов рублей. В настоящее время полицейские устанавливают происхождение и каналы поставок изъятой партии сигарет", – рассказали в ведомстве.
Решение в порядке уголовно-процессуального кодекса примут после проведения ряда экспертиз и собранной доказательной базы, добавили в полиции.
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