Нелегальный табак стоимостью три миллиона рублей изъяли в Рубцовске

Всего оперативники конфисковали около 26 тысяч пачек

15 декабря 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: 22.мвд.рф

Полицейские пресекли факт хранения и сбыта крупной партии нелегальных сигарет в Рубцовске, сообщили в МВД Алтайского края.

Немаркированные табачные изделия оперативники нашли в гаражном боксе и складском помещении. Всего изъяли около 26 тысяч пачек.

"Выручка от нелегального бизнеса должна была составить свыше трех миллионов рублей. В настоящее время полицейские устанавливают происхождение и каналы поставок изъятой партии сигарет", – рассказали в ведомстве.

Решение в порядке уголовно-процессуального кодекса примут после проведения ряда экспертиз и собранной доказательной базы, добавили в полиции.