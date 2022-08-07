Михаилу Евдокимову посмертно присвоили звание «Почётный гражданин Смоленского района»
Удостоверение во время фестиваля «Земляки» получила его вдова
7 августа 2022, 08:10, Илья Звягинцев
Михаилу Евдокимову присвоили звание «Почётный гражданин Смоленского района». Глава Смоленского района Людмила Моисеева вручила вдове Евдокимова удостоверение и памятный адрес во время фестиваля «Земляки».
Отметим, что Михаил Евдокимов родился в Кемеровской области, но в 1958 году семья переехала в село Верх-Обское Смоленского района Алтайского края.
Звание ему присвоили за вклад в развитие культуры и личные заслуги перед Смоленским районом.
Галина Евдокимова в своей речи поблагодарила всех собравшихся, а также пожелала фестивалю долгих лет жизни.
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