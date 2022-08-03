На Алтае мусорку, которую открывали с концертом, охраняют видеокамеры

Депутат парламента Республики Алтай Ольга Волосовцева объяснила торжественное открытие мусорки, которое привлекло внимание пользователей социальных сетей. Её слова передаёт «Подъём».

«Это первая точка в районе, где мы установили контейнеры. Поэтому мы решили так торжественно открыть, для нас это событие долгожданное, радостное, очень важное», — пояснила депутат.

Она также назвала бредом те обсуждения, которые развернулись вокруг открытия мусорки. По словам Волосовцевой, люди смеются над тем, что в регионе хотят воспитать бережное отношение к природе.

Депутат добавила, что, помимо установки мусорки, власти также подготовили волонтёров и установили камеры, чтобы следить за контейнером.