На Алтае мусорку, которую открывали с концертом, охраняют видеокамеры
Чиновница, ответственная за установку контейнера, объяснила, что для жителей региона это знаковое событие
Депутат парламента Республики Алтай Ольга Волосовцева объяснила торжественное открытие мусорки, которое привлекло внимание пользователей социальных сетей. Её слова передаёт «Подъём».
«Это первая точка в районе, где мы установили контейнеры. Поэтому мы решили так торжественно открыть, для нас это событие долгожданное, радостное, очень важное», — пояснила депутат.
Она также назвала бредом те обсуждения, которые развернулись вокруг открытия мусорки. По словам Волосовцевой, люди смеются над тем, что в регионе хотят воспитать бережное отношение к природе.
Депутат добавила, что, помимо установки мусорки, власти также подготовили волонтёров и установили камеры, чтобы следить за контейнером.