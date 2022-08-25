Такой день. Обращение депутата АКЗС к Путину и перекрытие дорог в Барнауле

О главных событиях Алтайского края за 25 августа

25 августа 2022, 23:52

Депутат АКЗС Сергей Писарев считает, что в Алтайском крае слишком долго проходит назначение министров на вакантные должности. Зачастую после смены руководителя ведомства его преемник получает приставку и.о. и остаётся с ней на долгие месяцы. Это приводит к ухудшению работы министерства, полагает Писарев. Свою точку зрения он озвучил в ходе сессии Заксобрания 25 августа.

Депутат АКЗС обратился к президенту, чтобы ускорить назначение краевого министра

Депутат АКЗС обратился к президенту, чтобы ускорить назначение краевого министра

Некоторые участки дорог в Барнауле перекроют из-за подготовки праздничных и спортивных мероприятий, посвящённых Дню города. Как рассказали в пресс-центре мэрии, ограничения начнутся ещё 26 августа.

Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле для подготовки к Дню города

Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле для подготовки к Дню города

Депутат АКЗС Николай Данилин предложил начинать заседания Алтайского Заксобрания с важной церемонии. Он напомнил, что с 1 сентября в школах будут поднимать государственный флаг и слушать гимн. Такой же ритуал он предложил проводить и на сессиях АКЗС.

Заседания АКЗС предложили начинать с поднятия флага и прослушивания гимна

Заседания АКЗС предложили начинать с поднятия флага и прослушивания гимна

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, сколько времени и денег потребуется городу для изменения схемы движения и обновления транспорта. По его словам, новую схему работы общественного транспорта можно внедрить только после окончания реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Напомним, по плану работы должны завершить осенью 2023 года.

Барнаулу после реконструкции моста потребуется 4 млрд рублей на новое движение и транспорт

Барнаулу после реконструкции моста потребуется 4 млрд рублей на новое движение и транспорт

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