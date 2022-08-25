Такой день. Обращение депутата АКЗС к Путину и перекрытие дорог в Барнауле

Депутат АКЗС Сергей Писарев считает, что в Алтайском крае слишком долго проходит назначение министров на вакантные должности. Зачастую после смены руководителя ведомства его преемник получает приставку и.о. и остаётся с ней на долгие месяцы. Это приводит к ухудшению работы министерства, полагает Писарев. Свою точку зрения он озвучил в ходе сессии Заксобрания 25 августа.

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Политика Депутат АКЗС обратился к президенту, чтобы ускорить назначение краевого министра

Некоторые участки дорог в Барнауле перекроют из-за подготовки праздничных и спортивных мероприятий, посвящённых Дню города. Как рассказали в пресс-центре мэрии, ограничения начнутся ещё 26 августа.

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Общество Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле для подготовки к Дню города

Депутат АКЗС Николай Данилин предложил начинать заседания Алтайского Заксобрания с важной церемонии. Он напомнил, что с 1 сентября в школах будут поднимать государственный флаг и слушать гимн. Такой же ритуал он предложил проводить и на сессиях АКЗС.

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Политика Заседания АКЗС предложили начинать с поднятия флага и прослушивания гимна

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев рассказал, сколько времени и денег потребуется городу для изменения схемы движения и обновления транспорта. По его словам, новую схему работы общественного транспорта можно внедрить только после окончания реконструкции путепровода на проспекте Ленина. Напомним, по плану работы должны завершить осенью 2023 года.