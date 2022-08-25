Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле для подготовки к Дню города

Некоторые участки дорог в Барнауле перекроют из-за подготовки праздничных и спортивных мероприятий, посвящённых Дню города. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

26 августа с 19:00 до 22:00 проезд закроют по улице Первомайской в селе Власиха до здания № 50а.

1 сентября дороги перекроют сразу на нескольких участках:

с 18:00 до 21:00 ограничат движение по улице Новосибирской от проезда от улицы до дома № 16;

с 20:00 до 21:00 4 сентября закроют проезд по проспекту Социалистическому — от улицы Молодёжной до Димитрова.

3 сентября на время проведения праздничных мероприятий закроют движение на нескольких улицах:

с 08:00 до 23:00 — по улице Мерзликина, от проспекта Социалистического до переулка Геблера;

с 10:00 до 22:30 — проезд к площадям в районе Дворца культуры «Южный» (улица Чайковского, 21) и перед зданием по адресу: улица Германа Титова, 9 (от улицы 5-й Западной до улицы 80-й Гвардейской Дивизии);

с 13:00 до 23.00 — по улице Георгия Исакова, от чётной стороны до нечётной стороны Островского.

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Вопрос дня Когда в Барнауле День города в 2022 году и как его будут праздновать?

В связи с перекрытиями в городе изменится схема движения автобусов по некоторым маршрутам: автобусы № 6, 24 и 29 начнут проезжать через улицы Георгия Исакова, Юрина и Островского.