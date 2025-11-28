Переулок Ядринцева в Барнауле на два дня закроют для проезда с 28 ноября

В это время электрики будут ремонтировать высоковольтную линию

28 ноября 2025, 16:00, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: amic.ru

В Барнауле вечером 28 ноября перекроют движение по всей ширине переулка Ядринцева, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Транспорт не сможет проезжать по участку переулка от ул. Димитрова до проезда Димитрова с 22:00 пятницы до 22:00 воскресенья, 30 ноября. В это время электрики будут ремонтировать здесь высоковольтную линию.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанном участке, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения», – говорится в сообщении.

Также в городе перекрыто движение на ул. Красный Текстильщик. Здесь до конца декабря будут проходить работы на канализационном коллекторе. С 5 декабря закроют проезд на площади Свободы в связи со строительством новогоднего городка.