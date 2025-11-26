Движение на улице Красный Текстильщик перекроют в Барнауле до конца декабря

Это связано с работами на канализационном коллекторе

26 ноября 2025, 12:42, ИА Амител

Дорожный знак / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

В Барнауле до конца этого года перекроют движение на улице Красный Текстильщик в связи с работами на канализационном коллекторе. Об этом сообщает официальный сайт города.

С 26 ноября по 31 декабря прекратится движение автотранспорта по всей ширине улицы на отрезках от дома № 44 до дома № 38, от ул. Заречной до ул. Юрина и от ул. Юрина до ул. Гущина.

В администрации призывают участников дорожного движения быть внимательными при проезде упомянутых участков дороги. Лучше заранее планировать маршруты.

«Приносим извинения за причиненные неудобства», – говорится в сообщении.

