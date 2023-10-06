Заявить любимую компанию можно еще неделю

06 октября 2023, 12:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Алтайский край продолжает выбирать свои любимые компании. Начиная со дня старта премии "Народный знак качества" 14 сентября 2023 года ее организаторы – информационный портал amic.ru* и радиостанция Business FM* Барнаул – собрали уже 5 739 заявок. На то, чтобы отправить своего фаворита в список участников, остается ровно семь дней.

По данным на утро пятницы, 6 октября 2023 года, вы предложили уже 372 компании в 15 номинациях. При этом абсолютными лидерами по количеству номинантов стали категории "Сервис и услуги года" с 55 компаниями и "Ресторан и кафе года" с 49 компаниями.

Кроме того, большое число участников заявлено в категориях "Производитель продуктов питания года" (38 номинантов), "Медцентр года" (38), "Торговая сеть года" (36).

Напоминаем, в шорт-лист в каждой из номинаций войдут только 10 участников – ими станут те, кого упоминали чаще других. Сбор заявок продолжается до 12 октября. Предлагайте компании, которые этого достойны, и повышайте их шансы на успех. А о том, когда станут известны итоги, читайте здесь.

Альфа-Банк – стратегический партнер проекта.

Альфа Банк – масштабная финансовая группа, запустившая офисы будущего с открытым пространством, современными технологиями, комфортом для людей и совершенно новым процессом обслуживания. Предлагает полную линейку финансовых продуктов и сервисов для всех категорий клиентов и входит в тройку лидеров по работе с частными лицами.



Дом.ру Бизнес – партнер проекта.

Федеральный оператор телеком-услуг и цифровых сервисов. Реализует проекты по цифровизации компаний разных отраслей и сфер бизнеса.

*Amic.ru (Амик.ру); Business FM (Бизнес ФМ).