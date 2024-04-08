В Алтайском крае прошла первая весенняя гроза
Разряды молнии запечатлели под Рубцовском
08 апреля 2024, 07:45, ИА Амител
Гроза возле села Ракиты Рубцовского района / Фото: Евгений Храпко / Barnaul 22
Первая весенняя гроза прошла в Алтайском крае. Гром и молния отгремели на окраине села Ракиты Рубцовского района 7 апреля.
Снимками поделился очевидец с телеграм-каналом Barnaul 22. На кадрах – черное небо и молния, ударившая в четырех разных местах.
По прогнозу, днем 8-го числа в Алтайском крае потеплеет до +15 градусов, а по югу воздух прогреется до +21. Преимущественно без осадков.
11:55:01 08-04-2024
Чему удивляется, если каждый прошедший зимний месяц грохотал по краю.