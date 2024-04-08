В Алтайском крае прошла первая весенняя гроза

Разряды молнии запечатлели под Рубцовском

08 апреля 2024, 07:45, ИА Амител

Гроза возле села Ракиты Рубцовского района / Фото: Евгений Храпко / Barnaul 22

Первая весенняя гроза прошла в Алтайском крае. Гром и молния отгремели на окраине села Ракиты Рубцовского района 7 апреля.

Снимками поделился очевидец с телеграм-каналом Barnaul 22. На кадрах – черное небо и молния, ударившая в четырех разных местах.

По прогнозу, днем 8-го числа в Алтайском крае потеплеет до +15 градусов, а по югу воздух прогреется до +21. Преимущественно без осадков.