Продал жилье в состоянии запоя. Свердловская семья осталась без квартиры по решению суда

Для риелтора, продавшего квартиру, этот случай стал уже вторым похожим эпизодом

04 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru
Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Свердловский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда, который вернул квартиру ее прежнему владельцу. Об этом РИА "ФедералПресс" сообщили в пресс-службе суда, подчеркнув: "Решение Кировского районного суда оставлено без изменений".

История началась в декабре 2023 года, когда супруги Альберт и Алена Со купили квартиру у риелтора Михаила Посуконько. Перед сделкой они проверили объект через официальные сервисы, после покупки сделали ремонт и въехали в обновленное жилье. Но вскоре в суд обратился бывший собственник Владимир Степанов, утверждая, что на момент подписания договора находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. По его словам, он страдает хроническим алкоголизмом и не помнит обстоятельств продажи, поскольку его якобы удерживали, спаивали и избивали.

Риелтор попытался опровергнуть эти доводы. Он предоставил фотографию Степанова с подписанным договором и выписку о состоянии его психического здоровья, однако суд счел эти доказательства недостаточными.

«Медицинская экспертиза показала, что на момент заключения сделки Степанов не мог разумно контролировать свои действия из-за конечной стадии алкоголизма. Графологическое исследование подписи указало на "сильное влияние сбивающих факторов"», – отметили в ведомстве.

В результате сделка была признана недействительной, а квартира возвращена прежнему владельцу. В решении не рассматривался вопрос о компенсации супругам, потерявшим жилье.

Для риелтора этот случай стал уже вторым похожим эпизодом. Ранее он также утратил купленную квартиру из-за мошеннических действий с подложными документами. Тогда суд обязал государство выплатить ему компенсацию.

Ранее пенсионерка продала разваленную квартиру, дождалась ремонта и потребовала ее обратно.

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью / amic.ru

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

00:47:58 05-12-2025

риэлтора под суд!!! целиком ЕГО вина

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

11:09:04 05-12-2025

Гость (00:47:58 05-12-2025) риэлтора под суд!!! целиком ЕГО вина... в таких схемах в доле все кроме покупателя который заранее обречен потерять свои миллионы
остальным кроме него всем выгодно поэтому такие сделки будут еще долго долго
совет - просто не покупать вторичку. Вообще. Покупайте построенное или стройте сами
Вторичка все. Мертва на рынке

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:10:12 05-12-2025

"Да здравствует российский суд, самый гуманный суд в мире"))) (С)

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:20:04 05-12-2025

Довозвращаются на свои головы...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

07:20:20 05-12-2025

А если серьёзно. Пока не "закроют" такого "потерпевшего" , да с общественным резонансом в рамках УД по мошенничеству, так   будут "дурака включать по любому поводу".

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:37:19 05-12-2025

Гениально)))

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:09:21 05-12-2025

а самое главное то не осветили в новости, а реституция то какая? проблема в деле Кудельман односторонняя реституция.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:19:53 05-12-2025

Я вот тоже квартиру недавно продала. Никакую справку от психиатра у меня не просили. Может сказать, что не в себе была из-за ПМС?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимопроходящий

10:51:19 05-12-2025

[//а самое главное то не осветили в новости, а реституция то какая? проблема в деле Кудельман односторонняя реституция..]
"А денег нет.." "Степанов" этот теперь каждый месяц по 300 рублей выплачивать будет в счет погашения. И квартиру продавать и продавать.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:58:25 05-12-2025

А психиатра, выдавшего справку о "нормальности" пациента на момент сделки не надо припрячь в соответчтки?

  -7 Нравится
Ответить
