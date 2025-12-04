Продал жилье в состоянии запоя. Свердловская семья осталась без квартиры по решению суда

Для риелтора, продавшего квартиру, этот случай стал уже вторым похожим эпизодом

04 декабря 2025, 23:00, ИА Амител

Хитрый пенсионер / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Свердловский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда, который вернул квартиру ее прежнему владельцу. Об этом РИА "ФедералПресс" сообщили в пресс-службе суда, подчеркнув: "Решение Кировского районного суда оставлено без изменений".

История началась в декабре 2023 года, когда супруги Альберт и Алена Со купили квартиру у риелтора Михаила Посуконько. Перед сделкой они проверили объект через официальные сервисы, после покупки сделали ремонт и въехали в обновленное жилье. Но вскоре в суд обратился бывший собственник Владимир Степанов, утверждая, что на момент подписания договора находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. По его словам, он страдает хроническим алкоголизмом и не помнит обстоятельств продажи, поскольку его якобы удерживали, спаивали и избивали.

Риелтор попытался опровергнуть эти доводы. Он предоставил фотографию Степанова с подписанным договором и выписку о состоянии его психического здоровья, однако суд счел эти доказательства недостаточными.

«Медицинская экспертиза показала, что на момент заключения сделки Степанов не мог разумно контролировать свои действия из-за конечной стадии алкоголизма. Графологическое исследование подписи указало на "сильное влияние сбивающих факторов"», – отметили в ведомстве.

В результате сделка была признана недействительной, а квартира возвращена прежнему владельцу. В решении не рассматривался вопрос о компенсации супругам, потерявшим жилье.

Для риелтора этот случай стал уже вторым похожим эпизодом. Ранее он также утратил купленную квартиру из-за мошеннических действий с подложными документами. Тогда суд обязал государство выплатить ему компенсацию.

