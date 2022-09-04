Такой день. Гибель туриста с Алтая на Камчатке и более 700 новых случаев ковида

Житель Камня-на-Оби погиб при восхождении на Ключевскую Сопку на Камчатке. Всего группа путешественников насчитывала 12 человек. Они отправились в 10-дневный поход 30 августа. 3 сентября при восхождении на вулкан на высоте более 4000 метров несколько человек упали в пропасть. Четверо погибли сразу, ещё двое скончались позже. Спасательную операцию осложнила плохая погода в горах.

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 724 случая коронавируса, госпитализированы 69 человек. Выздоровели в регионе ещё 674 пациента.

92-летний водитель не справился с управлением на трассе Табуны — Славгород и съехал в кювет. На месте работали сотрудники МЧС и скорой помощи. Очевидцы в соцсетях сообщали, что пожилой мужчина не пострадал.

Горячую воду отключат у части жителей Барнаула с 5 по 6 сентября. Ограничение затронет 122 жилых дома, 25 административных зданий, четыре детсада и два медучреждения.

За прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 195 жителей Алтайского края. Всего с начала эпидсезона в поликлиники с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 9 263 человека, в том числе 2 621 ребёнок в возрасте до 14 лет. Комиссионно в регионе подтвердили 11 случаев клещевого энцефалита. В стационаре на сегодня находится один больной с подозрением на это заболевание.