«Здесь затягивает на дно». Спасатели рассказали подробности гибели двух девочек на Алтае

Берег Бии в районе переулка Табунного, где 1 августа утонули две девочки, давно внесён в реестр опасных для купания зон на территории Бийска, пишет «Бийский рабочий».

Напомним, девочки 9 и 13 лет утонули на глазах у восьмилетней подружки — зашли в воду искупаться, когда гуляли по берегу. Алтайский СК возбудил уголовное дело о халатности.

Ранее на месте гибели детей был пункт приёма сплавного леса для лесоперерабатывающего завода. До сих пор из воды торчат толстые металлические тросы, которыми вытягивали брёвна, — но это не самая главная опасность.

«С виду кажется, что течение небольшое и неглубоко, на самом деле здесь опасно, после косы сразу обрыв — всё дно так чередуется, а течение там сразу сносит с ног. Только оступишься, как тебя начинает затягивать на дно», — рассказал местный житель Андрей.

Начальник бийского Управления ГОЧС и ПБ Дмитрий Сдобин указал, что возле опасного места регулярно устанавливаются предупреждающие знаки, но люди продолжают отдыхать.

«Возможно, это прозвучит кощунственно и неэтично, но возникает желание заменить надпись „Купание запрещено“ на „В этом месте утонул ребёнок“. Может, так получится достучаться до сознания людей», — указал Игорь Ускорников, начальник бийского инспекторского участка ГИМС ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели отметили, что девочки были полностью одеты и обуты. Сначала они кидали камушки с берега, а потом, взявшись за руки, зашли в реку достаточно далеко и неожиданно ушли под воду.

На место прибыла группа водолазов. Девочка показала с помощью камушков, в каком месте пропали подружки, — отсюда и начали поиски. Первого ребёнка обнаружили на расстоянии 20 метров от берега, а затем рядом и вторую.

«Это страшная трагедия, после которой всем нам долго придётся приходить в себя. Сердце разрывается, когда родители от боли и ужаса царапают себе лица. Уже сколько проводим бесед с родителями, рейдов с полицией и сотрудниками ГОЧС, МЧС — дети продолжают приходить одни к воде», — подчеркнул Ускорников.