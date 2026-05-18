ПСБ упростил кредитование для участников госзакупок в Алтайском крае

Предприниматели могут узнать лимит и ставку еще до завершения торгов

18 мая 2026, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFGGoTNR

Ноутбук. Промсвязьбанк / Фото: ПАО "Банк ПСБ"

ПАО "Банк ПСБ" расширил возможности для бизнеса Алтайского края, который участвует в госзакупках. Теперь по обновленному онлайн-кредиту "Без бумаг | Контрактный"* предприниматели могут получить одобрение на сумму до 100 млн рублей еще до конца торгов.

Решение до победы в тендере

Новый формат помогает компаниям заранее оценить финансовые возможности перед участием в конкурсе. Предприниматель видит одобренный лимит и ставку, а значит, может увереннее планировать исполнение будущего госконтракта.

Подать онлайн-заявку могут предприниматели, у которых за последние три года есть опыт исполнения не менее двух госконтрактов. После подачи заявки на участие в тендере клиент направляет в ПСБ обращение на кредит и указывает номер тендера.

Банк оперативно сообщает решение, одобренную сумму и процентную ставку. Лимит рассчитывают индивидуально — с учетом стоимости контракта. Пока идут торги, ПСБ автоматически отслеживает статус тендера. Если клиент выигрывает конкурс, банк акцептует финальное решение и автоматически переводит деньги на счет.

Ранее бизнес мог рассчитывать на финансирование только после подписания госконтракта. Из-за этого предприниматели не всегда понимали, смогут ли вовремя получить средства для исполнения обязательств.

До 100 млн рублей на оборотные средства

По обновленной программе "Кредит на исполнение госконтракта" максимальная сумма финансирования достигает 100 млн рублей. Деньги можно направить на пополнение оборотных средств.

Ставка начинается от 17,72% годовых. Срок кредита не превышает 26 месяцев, а решение по заявке банк принимает за один день.

«Зачастую участие в тендерах было доступно не всем предпринимателям из-за нехватки ресурсов для исполнения обязательств по контракту в случае победы. Чтобы устранить эту преграду, ПСБ реализовал возможность принятия решения на этапе проведения тендера», — подчеркнул заместитель регионального директора ПСБ в Барнауле Никита Соркин.По его словам, теперь при подаче заявки на кредит "Без бумаг | Контрактный" клиенты оперативно узнают решение по займу, чтобы оценить доступность финансирования для участия в конкретном контракте.

Подробнее — в офисах ПСБ в Барнауле по адресам: пр. Ленина, 31, а также по телефону 8 (923) 654 97 55. Специалисты банка помогут подобрать решение с учетом особенностей конкретного бизнеса.

*Кредит "Без бумаг | Контрактный" предоставляют на следующих условиях: цель кредита на исполнение госконтракта по 44-ФЗ — пополнение оборотных средств, срок кредита — до 26 месяцев, отсрочка погашения основного долга — шесть месяцев для одного кредита под все контракты, процентная ставка — от 17,72% годовых. Сумма кредита — не более 100 млн руб. Банком взимается комиссия 1% за открытие кредитной линии, исключение — льготные кредиты. Период использования кредитной линии — 90 дней с даты заключения договора кредитования. Порядок погашения — погашение основного долга в день поступления выручки для кредита под конкретный контракт. Допускается полное и частичное досрочное погашение без комиссии. Штраф за просрочку платежа 0,5%, но не менее 500 руб. за каждый день просрочки исполнения.

Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причины.

ПАО "Банк ПСБ", универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия)

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на официальном сайте ПСБ.

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