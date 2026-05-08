Россиян предупредили о риске получить пенсию в 9 000 рублей
Если не делать отчислений в ПФР, можно рассчитывать только на соцпенсию
08 мая 2026, 23:27, ИА Амител
Экс‑министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН предупредил россиян о том, что при неофициальном трудоустройстве и отсутствии самостоятельных отчислений в Пенсионный фонд размер пенсии может составить всего 9 тысяч рублей.
К числу тех, кто рискует столкнуться с такой ситуацией, эксперт отнес мастеров маникюра, курьеров, таксистов, домохозяек, блогеров и представителей малого бизнеса. Эти категории граждан могут рассчитывать лишь на социальную пенсию — с 1 апреля текущего года ее размер в России составляет 9,4 тысячи рублей.
Калашников также отметил, что максимальную пенсию в стране получают госслужащие и военные. В эту же категорию, по его словам, входят граждане, имеющие почетные звания — например, звание народного артиста.
Ранее сообщалось, что новый ГОСТ на маникюр и педикюр начал действовать в России. Стандарт регламентирует время процедур, вводит технологические карты и детализирует все этапы работы мастера.
03:52:10 09-05-2026
Ниже прожиточного минимума в регионе платить нельзя, так что не 9000
10:03:13 09-05-2026
Вежливый человек. (03:52:10 09-05-2026) Ниже прожиточного минимума в регионе платить нельзя, так что...
Вот именно. И экс-министр забыл сказать, что почти все работающие официально и делающие отчисления в ПФР, по сегодняшней формуле расчета пенсии, также заработали на пенсию в размере 7-9 тысяч рублей и получают доплату до прожиточного уровня. А если учесть растущий возраст выхода на пенсию, то для подавляющего большинства она де-факто отменена. Как-то так...
05:09:53 09-05-2026
Стаж 44 ветеран труда и сейчас работаю иначе сдохнешь. Пенсия менее двух этих прожиточных минимумов... Спасибо... Большое спасибо...
07:16:31 09-05-2026
Не меньше прожиточного минимума по региону. Почти 15т в Алтайском крае. Так что это деза. За заведомо ложную информацию можно и привлечь.
07:24:55 09-05-2026
В наше время всё возможно, вполне возможно пенсий через лет 10 вообще не будет, рассчитывать на неё может только безумец, вохра и уважаемые тела.
07:54:41 09-05-2026
Людоедские законы, спасибо партии людоедов...