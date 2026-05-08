Если не делать отчислений в ПФР, можно рассчитывать только на соцпенсию

08 мая 2026, 23:27, ИА Амител

Маникюр / Фото: amic.ru

Экс‑министр труда, экономист Сергей Калашников в беседе с НСН предупредил россиян о том, что при неофициальном трудоустройстве и отсутствии самостоятельных отчислений в Пенсионный фонд размер пенсии может составить всего 9 тысяч рублей.

К числу тех, кто рискует столкнуться с такой ситуацией, эксперт отнес мастеров маникюра, курьеров, таксистов, домохозяек, блогеров и представителей малого бизнеса. Эти категории граждан могут рассчитывать лишь на социальную пенсию — с 1 апреля текущего года ее размер в России составляет 9,4 тысячи рублей.

Калашников также отметил, что максимальную пенсию в стране получают госслужащие и военные. В эту же категорию, по его словам, входят граждане, имеющие почетные звания — например, звание народного артиста.

Ранее сообщалось, что новый ГОСТ на маникюр и педикюр начал действовать в России. Стандарт регламентирует время процедур, вводит технологические карты и детализирует все этапы работы мастера.