Россияне смогут оплачивать покупки за границей наличными
Соответствующий законопроект разработали власти страны
03 декабря 2025, 14:05, ИА Амител
Российский Минфин подготовил проект закона, позволяющий гражданам РФ оплачивать наличными средствами личные траты за рубежом, не относящиеся к бизнесу. Согласно действующему законодательству, подобные транзакции должны осуществляться исключительно посредством банковских счетов, российских или иностранных.
"Парламентская газета" сообщает, что данная инициатива направлена на урегулирование сложностей, вызванных западными санкциями, которые нередко препятствуют использованию российских банковских карт за границей.
Новые положения позволят рассчитываться наличными за товары и услуги, предназначенные для персональных или семейных целей. Примечательно, что предлагаемые правила будут распространяться на прошедшие периоды, то есть россиян не смогут привлечь к ответственности за ранее совершенные наличные расчеты за границей.
14:29:21 03-12-2025
Вы хотите сказать, что на данный момент в других странах россиянам запрещено расплачиваться наличкой? Что за бред?
14:38:47 03-12-2025
А до этого закона нельзя было? Ищут себе занятие, что бы сделать видимость о своей незаменимости
14:46:42 03-12-2025
Сомневаюсь, что в, например условном Париже, кто будет готов взять бумажные билеты банка России 🤨
14:58:02 03-12-2025
Ничего не понял, я и так рассчитываюсь наличкой за границей, когда это необходимо.
15:46:05 03-12-2025
....и при чем рублями!!!
17:40:16 03-12-2025
это чей-то бред?