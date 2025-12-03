Россияне смогут оплачивать покупки за границей наличными

Соответствующий законопроект разработали власти страны

03 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Российский Минфин подготовил проект закона, позволяющий гражданам РФ оплачивать наличными средствами личные траты за рубежом, не относящиеся к бизнесу. Согласно действующему законодательству, подобные транзакции должны осуществляться исключительно посредством банковских счетов, российских или иностранных.

"Парламентская газета" сообщает, что данная инициатива направлена на урегулирование сложностей, вызванных западными санкциями, которые нередко препятствуют использованию российских банковских карт за границей.

Новые положения позволят рассчитываться наличными за товары и услуги, предназначенные для персональных или семейных целей. Примечательно, что предлагаемые правила будут распространяться на прошедшие периоды, то есть россиян не смогут привлечь к ответственности за ранее совершенные наличные расчеты за границей.