НОВОСТИЭкономика

Россияне смогут оплачивать покупки за границей наличными

Соответствующий законопроект разработали власти страны

03 декабря 2025, 14:05, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Российский Минфин подготовил проект закона, позволяющий гражданам РФ оплачивать наличными средствами личные траты за рубежом, не относящиеся к бизнесу. Согласно действующему законодательству, подобные транзакции должны осуществляться исключительно посредством банковских счетов, российских или иностранных.

"Парламентская газета" сообщает, что данная инициатива направлена на урегулирование сложностей, вызванных западными санкциями, которые нередко препятствуют использованию российских банковских карт за границей.

Новые положения позволят рассчитываться наличными за товары и услуги, предназначенные для персональных или семейных целей. Примечательно, что предлагаемые правила будут распространяться на прошедшие периоды, то есть россиян не смогут привлечь к ответственности за ранее совершенные наличные расчеты за границей.

Деньги / Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

"Ключ" повернули вниз. Как отразится на экономике РФ снижение банковской ставки

Центробанк пытается регулировать экономику и поведение россиян
НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия Хорошие новости деньги

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:29:21 03-12-2025

Вы хотите сказать, что на данный момент в других странах россиянам запрещено расплачиваться наличкой? Что за бред?

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Алла

14:38:47 03-12-2025

А до этого закона нельзя было? Ищут себе занятие, что бы сделать видимость о своей незаменимости

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:46:42 03-12-2025

Сомневаюсь, что в, например условном Париже, кто будет готов взять бумажные билеты банка России 🤨

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:58:02 03-12-2025

Ничего не понял, я и так рассчитываюсь наличкой за границей, когда это необходимо.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:46:05 03-12-2025

....и при чем рублями!!!

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

17:40:16 03-12-2025

это чей-то бред?

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров