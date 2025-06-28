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Россиянин выиграл в лото 307 млн рублей

Билет он купил за 400 рублей

28 июня 2025, 20:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".

"28 июня 2025 года в 10:00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", — рассказали в компании.

За выигрышем победитель еще не обратился. Пока о нем известно лишь то, что билет он купил за 400 рублей.

Ранее фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото".

Россия

Комментарии 11

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Элен без ребят

20:21:20 28-06-2025

400 руб сейчас лотерейный билетик стоит? ничосе

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Гость

20:24:35 28-06-2025

Если правда, то я ему не завидую. А вааще думаю, шо полная шняга.

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Макс

21:03:05 28-06-2025

Гость (20:24:35 28-06-2025) Если правда, то я ему не завидую. А вааще думаю, шо полная ш... если не дурак то сохранит анонимность, а то желающих на халяву много

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гость

22:14:29 28-06-2025

Гость (20:24:35 28-06-2025) Если правда, то я ему не завидую. А вааще думаю, шо полная ш... Брал раньше 5 из 36 раз в неделю примерно билетик стоил 60 руб, выигрывал регулярно, правда самое много 600 руб))

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Гость

20:54:36 28-06-2025

Реклама лотерей?

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Лажа

21:18:30 28-06-2025

Очередной фейк

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Гость

21:43:02 28-06-2025

вранье

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Гость

22:02:49 28-06-2025

Да-да, а чего так мало?) искренне верим, ну прям доверяем. Но билеты не купим) проходите мимо!

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Гость

01:24:14 30-06-2025

Ищите дураков и дальше,которые верят в эту брехня.Забыли сказать,что билет купил на сайте в мобильном приложении?!

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Анатолий

23:11:23 30-06-2025

Мне приснился сон что выиграл 1 и очень много нулей, сон был как в реале)

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Елизавета

19:25:39 03-07-2025

Поздравляю! Выигрыш это всегда хорошо. Мне вот еще ни разу не удалось выиграть так много. Может в будущем повезет больше, не знаю. Жду розыгрыш Мечталлион

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