Россиянин выиграл в лото 307 млн рублей
Билет он купил за 400 рублей
28 июня 2025, 20:15, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".
"28 июня 2025 года в 10:00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", — рассказали в компании.
За выигрышем победитель еще не обратился. Пока о нем известно лишь то, что билет он купил за 400 рублей.
Ранее фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото".
20:21:20 28-06-2025
400 руб сейчас лотерейный билетик стоит? ничосе
20:24:35 28-06-2025
Если правда, то я ему не завидую. А вааще думаю, шо полная шняга.
21:03:05 28-06-2025
Гость (20:24:35 28-06-2025) Если правда, то я ему не завидую. А вааще думаю, шо полная ш... если не дурак то сохранит анонимность, а то желающих на халяву много
22:14:29 28-06-2025
Гость (20:24:35 28-06-2025) Если правда, то я ему не завидую. А вааще думаю, шо полная ш... Брал раньше 5 из 36 раз в неделю примерно билетик стоил 60 руб, выигрывал регулярно, правда самое много 600 руб))
20:54:36 28-06-2025
Реклама лотерей?
21:18:30 28-06-2025
Очередной фейк
21:43:02 28-06-2025
вранье
22:02:49 28-06-2025
Да-да, а чего так мало?) искренне верим, ну прям доверяем. Но билеты не купим) проходите мимо!
01:24:14 30-06-2025
Ищите дураков и дальше,которые верят в эту брехня.Забыли сказать,что билет купил на сайте в мобильном приложении?!
23:11:23 30-06-2025
Мне приснился сон что выиграл 1 и очень много нулей, сон был как в реале)
19:25:39 03-07-2025
Поздравляю! Выигрыш это всегда хорошо. Мне вот еще ни разу не удалось выиграть так много. Может в будущем повезет больше, не знаю. Жду розыгрыш Мечталлион