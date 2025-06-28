Россиянин выиграл в лото 307 млн рублей

Билет он купил за 400 рублей

28 июня 2025, 20:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель Тамбовской области выиграл в лотерею более 307 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Столото".

"28 июня 2025 года в 10:00 по московскому времени в ходе 10854-го тиража "Спортлото "4 из 20" участник из Тамбовской области выиграл 307 010 350 рублей", — рассказали в компании.

За выигрышем победитель еще не обратился. Пока о нем известно лишь то, что билет он купил за 400 рублей.

Ранее фельдшер с Сахалина выиграл 1 млрд и 200 рублей в "Русское лото".