Рубцовская воспитательница привлекла коллегу по детсаду к работе стриптизершей
Терпение родителей лопнуло после того, как на ночную подработку устроилась вторая сотрудница дошкольного учреждения
22 мая 2024, 15:45, ИА Амител
Родители детей из рубцовского детсада, воспитательница которого устроилась стриптизершей, разделились во мнении. Как сообщает Mash Siberia, одни отмечают хорошую работу девушки с воспитанниками, а другие – требуют уволить.
Как отмечает канал, терпение родителей лопнуло после того, как девушка привлекла к работе вторую воспитательницу. После этого разобраться в вопросе решили местные депутаты – они подали запрос в комитет города по образованию.
Напомним, что руководитель дошкольного учреждения заявляла, что уволить воспитательницу не за что. Сама девушка решилась на подобную подработку из-за маленькой зарплаты на основной работе. При этом недовольные родители уже добились того, чтобы девушка закрыла свои социальные сети.
15:56:35 22-05-2024
Завидуют мамашки
20:57:41 22-05-2024
Гость (15:56:35 22-05-2024) Завидуют мамашки... Сто пудов от зависти корчатся)))
15:57:10 22-05-2024
Дураки. Ну уволят допустим обеих, а кто будет за детьми приглядывать? Чо за злобные мамаши опять захлебнулись желчью.
Тут вопрос то иначе задавать надо. Почему квалифицированный педагог вынуждена искать дополнительные подработки для обеспечения своих потребностей. И явно этот вопрос не к воспитателю.
19:45:28 22-05-2024
Гость (15:57:10 22-05-2024) Дураки. Ну уволят допустим обеих, а кто будет за детьми приг... Ну так займись, реши вопрос. Готов/а доплачивать за сад?
20:54:47 22-05-2024
Гость (15:57:10 22-05-2024) Дураки. Ну уволят допустим обеих, а кто будет за детьми приг...
А это как у Крылова в басне Свинья под дубом. Они не способны причинно-следственную связь установить.
16:13:20 22-05-2024
Опять охота на ведьм? Вот же не живётся спокойно некоторым персонажам у которых никак не усвоится то что любой самостоятельный взрослый человек сам вправе решать как проводить свое свободное время. А вот чем там в свободное время занимаются те кто недоволен так это ещё покопаться надо - может и найдется чего. Был бы человек - а к чему прицепиться найдется. и кстати с чем депутаты то решили разобраться? С вопросом. Но каким? С низкими зарплатами воспитателей из-за которых они ищут подработку?
16:13:27 22-05-2024
Ну хобби у человека такое. Вот кто то на пример убивает на охоте и рыбалке.. мне не нравится!
16:16:52 22-05-2024
а откуда яжемамки узнали про "подработку" воспитательницы? она их с пьедестала спихнула?
16:21:00 22-05-2024
Гость (16:16:52 22-05-2024) а откуда яжемамки узнали про "подработку" воспитательницы? о... муж во сне проболтался после мальчишника)))
16:27:54 22-05-2024
Руки прочь от стриптизерш !
16:31:34 22-05-2024
Главное, что трудолюбивые. И не надо завидовать им. Если есть претензии по работе, то пишите, если нет то отчем разговаривать
16:49:56 22-05-2024
Зачем надо было в соцсети выставлять? Подрабатывала бы да подрабатывала по- тихоньку, никто бы и не
узнал
16:54:52 22-05-2024
Это всё завистливые, жирные брошенки, ростом с сидячию собаку
17:05:11 22-05-2024
Пусть они на заоплату воспитателя поживут, 25 тыщ, и г за их детками убирают...зависть, злость, вон зам губернатора, чеснейший человек, денюжку не довез....
17:08:24 22-05-2024
Девчонки, перезжайте в Ноаосиб, Барнаул....пусть за их короедами другие убирают за мрот.....
18:43:32 22-05-2024
Уволить пару депутатов, сэкономленные деньги раздать воспитателям!
19:15:03 22-05-2024
Ну и что привязались к ней, разносторонний человек, и с детьми ладит и танцует. Пусть в другой сад идут если не нравится воспитатель
20:45:24 22-05-2024
Танец, в каждом случае свой индивидуальный, есть эзотерический выход на высший уровень Бытия. для почерпнения Мудрости и Знания Высших Сил, которые после плодотворно применяются в своей обыденной работе, на пользу воспитанникам и подопечным (детсадовцам).
20:50:07 22-05-2024
маргариновые жиробасины негодуют...
20:56:25 22-05-2024
Гость (15:57:10 22-05-2024) Дураки. Ну уволят допустим обеих, а кто будет за детьми приг... Да по ходу мамашам показать не чего вот они от злобы и мордуют девченок,))))
21:03:31 22-05-2024
Глупо конечно со стороны девченок подобное в соцсети выставлять. Понятно, что не от хорошей жизни и не для куража девчата идут на такой шаг. Здесь больше позор министерству образования за " большущие" зарплаты.
21:51:34 22-05-2024
Они туда пошли не от хорошей зарплаты по основному месту работы
01:38:22 23-05-2024
Слава (21:51:34 22-05-2024) Они туда пошли не от хорошей зарплаты по основному месту раб... танцевать в свободное от работы время.
23:25:16 22-05-2024
Слава (21:51:34 22-05-2024) Они туда пошли не от хорошей зарплаты по основному месту раб... А другой подработки не найти, конечно) Только такую. Или работу поменять, если зарплата не устраивает. Учитель, воспитатель - это такие профессии, которые накладывают на тебя определённые моральные рамки.
02:44:25 23-05-2024
Все стать воспитателями как в фильме мини-сериале Престиж, про наемных нянь. То есть, чтобы все так жили и могли себе иметь индивидуально нянь, тогда и не надо детсадов и не будет подобных информационных склок. То есть это обязанность государства.
06:02:35 23-05-2024
комитет по образованию и депутаты должны задуматься, почему воспитатели детсадов идут на пилон. А нянечки, кстати, получают ещё меньше воспитателей
06:22:30 23-05-2024
uiser (06:02:35 23-05-2024) комитет по образованию и депутаты должны задуматься, почему ...
Министерство задумавается только о том, как побольше срубить бабаоса, а рособр о том, как в окорень закошмарить всех учителей и воспитателей, чтоб не вякали ни слова против.
07:28:24 23-05-2024
Мне непонятен ваш радостный энтузиазм - молодцы, девахи, это не мешает работе… А туда они пошли не от хорошей жизни…. Бла-бла-бла…. Ну, конечно, дилемма то лежит исключительно в плоскости либо воспитатель в детском садике, либо в проститутки. Да, именно таким словом называется та работа, про которую здесь говорят - «стриптизерша». В каждом стрип-баре есть так называемое меню. Это я для тех, кто не в курсах. Там не водочка или шампань обозначены - это вам на баре потом посчитают по полтора рубля за 50 грамм, а там стоимость приватов, и прочих интересных занятий. Есть такая возможность как «уволить танцовщицу на 2 часа/на ночь/на сутки». В чем смысл - вы просто эту телку с собой забираете и уходите из стрипухи, а там индивидуально с гражданкой договариваетесь. Ну, наверное не Бунина читать) ну вот и зачем мне нужно, чтобы моего ребенка в садике воспитывала шалава? Хорошо, даже если она прям вся гигиенична и следит за собой, и в этом отношении вреда не нанесет, но польза то от нее какая моему ребенку ???
07:53:51 23-05-2024
Гость (07:28:24 23-05-2024) Мне непонятен ваш радостный энтузиазм - молодцы, девахи, это... Ну если вы такой праведный из себя,так в чем проблема-нанимайте персонального воспитателя своим деткам и платите ему достойную зарплату,а если не в состоянии-так молчите и не надувайте щеки
08:28:09 23-05-2024
гость (07:53:51 23-05-2024) Ну если вы такой праведный из себя,так в чем проблема-нанима... То есть, шалава воспитатель - это нормально. А неприятие этого факта - псевдоправедность. Я вас правильно понял? Слышь, иди мимо со своей картиной мира. Для меня белое - это белое, а черное - это черное. И запутаться тут трудно. Но ты и дальше можешь себя убеждать, что иногда черное - это белое, ну так мол получилось)
11:34:16 23-05-2024
Гость (08:28:09 23-05-2024) То есть, шалава воспитатель - это нормально. А неприятие это... Ну шалавой можно быть и не работая в стриптизершей или проституткой
10:48:22 23-05-2024
Гость (07:28:24 23-05-2024) Мне непонятен ваш радостный энтузиазм - молодцы, девахи, это... Пальцы не отбил?
11:25:55 23-05-2024
Гость (07:28:24 23-05-2024) Хорошо, даже если она прям вся гигиенична и следит за собой, и в этом отношении вреда не нанесет,.. А Вы проверяете воспитателей своих детей? вдруг она с мужем сексом занималась и руки не помыла?
08:02:33 23-05-2024
Ставка воспитателя в Заринске 17 т.р. Вот и думайте...
11:18:33 23-05-2024
Гость (15:57:10 22-05-2024) Дураки. Ну уволят допустим обеих, а кто будет за детьми приг... Правильно, не увольнять надо, а со стыда сгореть за зарплату тех кто воспитывает подрастающее поколение
12:06:34 23-05-2024
нууу тут знаете....Был бы я губернатором-это ситуация была бы мне плевком, был бы я хозяином стрип бара-я бы ее полностью к себе забрал на работу, был бы я толстосумом с ребенком, я бы отдал его в платный сад, а был бы я скульптором -я бы поставил ей памятник, она будет честнее политиков.