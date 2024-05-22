Рубцовская воспитательница привлекла коллегу по детсаду к работе стриптизершей

Терпение родителей лопнуло после того, как на ночную подработку устроилась вторая сотрудница дошкольного учреждения

22 мая 2024, 15:45, ИА Амител

Кадры из социальных сетей воспитательницы / Фото: Mash Siberia

Родители детей из рубцовского детсада, воспитательница которого устроилась стриптизершей, разделились во мнении. Как сообщает Mash Siberia, одни отмечают хорошую работу девушки с воспитанниками, а другие – требуют уволить.

Как отмечает канал, терпение родителей лопнуло после того, как девушка привлекла к работе вторую воспитательницу. После этого разобраться в вопросе решили местные депутаты – они подали запрос в комитет города по образованию.

Напомним, что руководитель дошкольного учреждения заявляла, что уволить воспитательницу не за что. Сама девушка решилась на подобную подработку из-за маленькой зарплаты на основной работе. При этом недовольные родители уже добились того, чтобы девушка закрыла свои социальные сети.