Школьников Барнаула приглашают на обучение программированию и графическому дизайну

Компьютерная Академия "Топ" предлагает качественное образование по перспективным направлениям

Старшие классы – время, чтобы определиться с будущей профессией. Ученики вовсю готовятся к экзаменам, а родители начинают присматривать учебные заведения. Но получать знания, которые помогут найти работу, можно уже с девятого класса, продолжая учиться в школе. Причем по очень перспективным и модным направлениям: программирование и графический дизайн. Именно этому учат в компьютерной Академии "Топ". Рассказываем, как туда поступить и какие знания там дают.

Что это за академия?

Компьютерная Академия "Топ" – одна из ведущих образовательных площадок в сфере информационных технологий, которая специализируется на качественном и доступном образовании. Здесь готовят будущих программистов, дизайнеров, специалистов в области сетей и информационной безопасности. Преподаватели – практикующие профессионалы IT-индустрии, которые передают свой опыт и преподают то, чего не найти в учебниках.

А еще здесь развивают "мягкие" навыки: креативное мышление, способность к решению конфликтов, умение вести переговоры и эффективно презентовать свои идеи.

Академия отличается от привычного многим школьного формата. Здесь учатся не из-под палки, а именно тому, что им интересно. Занятия проводят в небольших группах, в комфортных и современных классах, особое внимание – каждому учащемуся.

В учебном заведении действует антибуллинговая программа: психологи проводят тренинги по профилактике конфликтов, создавая атмосферу взаимного уважения. Все это формирует чувство безопасности и уверенности. Учиться в компьютерной академии ребята могут начать уже с пяти лет – здесь есть программа подготовки к школе. Есть направления для учащихся 1–4 классов и 5–11 классов.

Чему там учат старшеклассников?

Для старшеклассников есть два топовых направления в рамках программы "Школьник-студент":

программирование;

графический дизайн.

Учебная программа соответствует реальным запросам IT-рынка. Все занятия проходят в специально оборудованных лабораториях. Практика и реальный опыт – на первом месте, академия делает акцент на реальных проектах и кейсах, обучая навыкам, которые требуются на рынке труда.

Например, будущие программисты уже в академии разрабатывают компьютерные игры и мобильные приложения, изучают языки программирования, используемые в сфере информационной безопасности (создание кода на Python*). А будущие дизайнеры создают визитные карточки для маркетплейсов, собственные 3D*-персонажи, работают в графических редакторах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator*, профессионально обрабатывают фото, создают свои изображения, разбираются в брендинге и типографике.

Диплом о дополнительном образовании можно получить всего за три года, продолжая обучение в общеобразовательной школе. Эти навыки крайне востребованы на рынке труда и помогут поступить в вуз. Однако и до окончания некоторые учащиеся уже начинают подрабатывать. Тем более в компьютерной Академии "Топ" поддерживают в трудоустройстве: знакомят с потенциальными работодателями и помогают устроиться после окончания обучения.

Как поступить?

Сейчас идет набор на 2025–2026 учебный год. Чтобы оставить заявку на поступление – обращайтесь по тел.: +7 (3852) 72-14-10 или приходите лично на ул. Кирова, 51а. Сначала школьнику и родителям все покажут и расскажут, затем проведут диагностику уровня знаний и дадут список документов на зачисление (обучение платное).Компьютерная Академия "Топ"

Адрес: Барнаул, ул. Кирова, 51а

Тел.: +7 (3852) 72-14-10

