Снегопад с ветром под 100 км/ч обрушится на Алтайский край 10 ноября

На дорогах будет гололедица

10 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: Rémi Jacquaint / unsplash.com

Погода сильно ухудшится в Алтайском крае 10 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура по краю составит от -2 до +3 градусов, в Барнауле – от 0 до -2. Также ожидается умеренный, местами сильный снег и метели. Местами гололедные явления и отложения мокрого снега.

Кроме того, на всей территории региона установится снежный покров, а на дорогах будет сильная гололедица.

Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с и более. В Барнауле скорость ветра составит до 18 м/с.