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Снегопад с ветром под 100 км/ч обрушится на Алтайский край 10 ноября

На дорогах будет гололедица

10 ноября 2024, 06:00, ИА Амител

Фото: Rémi Jacquaint / unsplash.com
Фото: Rémi Jacquaint / unsplash.com

Погода сильно ухудшится в Алтайском крае 10 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

Дневная температура по краю составит от -2 до +3 градусов, в Барнауле – от 0 до -2. Также ожидается умеренный, местами сильный снег и метели. Местами гололедные явления и отложения мокрого снега.

Кроме того, на всей территории региона установится снежный покров, а на дорогах будет сильная гололедица.

Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с и более. В Барнауле скорость ветра составит до 18 м/с.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Гость

10:04:43 10-11-2024

И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??

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Гость

10:42:02 10-11-2024

Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с и более.
25 м/с это 91 км/ч, написано - и более.

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Гость

10:50:25 10-11-2024

Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... Чукча не читатель? 100 км/ч как раз и есть около "порывы 25 м/с и более"

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Гость

13:14:03 10-11-2024

Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... Читай внимательно: "Снегопад с ветром под 100 км/ч... " 100 км/ч= 27, 77 м/с как и написано в статье.

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Гость

13:59:35 10-11-2024

щас начнут поступать в конце дня сведения об авариях, Спаси и Сохрани, Господи, идиотов, которые дунут по дороге в эту погоду

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Гость

21:04:20 10-11-2024

Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... 100 км в час читайте внимательно!!!!!

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