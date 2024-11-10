Снегопад с ветром под 100 км/ч обрушится на Алтайский край 10 ноября
На дорогах будет гололедица
10 ноября 2024, 06:00, ИА Амител
Фото: Rémi Jacquaint / unsplash.com
Погода сильно ухудшится в Алтайском крае 10 ноября, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
Дневная температура по краю составит от -2 до +3 градусов, в Барнауле – от 0 до -2. Также ожидается умеренный, местами сильный снег и метели. Местами гололедные явления и отложения мокрого снега.
Кроме того, на всей территории региона установится снежный покров, а на дорогах будет сильная гололедица.
Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с и более. В Барнауле скорость ветра составит до 18 м/с.
10:04:43 10-11-2024
И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??
10:42:02 10-11-2024
Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... Ветер подует юго-западный, 15-20 м/с, местами порывы 25 м/с и более.
25 м/с это 91 км/ч, написано - и более.
10:50:25 10-11-2024
Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... Чукча не читатель? 100 км/ч как раз и есть около "порывы 25 м/с и более"
13:14:03 10-11-2024
Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... Читай внимательно: "Снегопад с ветром под 100 км/ч... " 100 км/ч= 27, 77 м/с как и написано в статье.
13:59:35 10-11-2024
щас начнут поступать в конце дня сведения об авариях, Спаси и Сохрани, Господи, идиотов, которые дунут по дороге в эту погоду
21:04:20 10-11-2024
Гость (10:04:43 10-11-2024) И где в статье инфа про ветер под 100 м/с как в заголовке??... 100 км в час читайте внимательно!!!!!