Спортивный слет риелторов Барнаула и Алтая пройдет в конце августа в десятый раз

Слет риелторов Барнаула и Алтая / Фото: Дмитрий Лямзин

29 августа 2025 года состоится юбилейный, X спортивный слет риелторов Барнаула и Алтая. В этом году он сменит привычный формат на динамичные соревнования по гребле на байдарках.

«В непростой для рынка период, отмеченный высокими ипотечными ставками и волатильностью, особенно важны профессиональная сплоченность и диалог между ключевыми игроками. Наши традиции сильнее обстоятельств», – отметили в организации. Это знаковое событие уже давно переросло рамки узкопрофессионального тимбилдинга. Ежегодно оно объединяет не только риелторов, но и их надежных партнеров: ведущие строительные компании, банки-кредиторы и страховые организации. В условиях турбулентного рынка такое неформальное взаимодействие становится бесценной площадкой для выработки общих решений, укрепления доверия и поиска новых точек роста.

Соревновательный дух и воля к победе, столь свойственные профессионалам рынка недвижимости, найдут идеальное применение на водной дистанции. Гребля – это не только проверка на физическую выносливость, но и идеальная метафора слаженной командной работы, где любой промах гребца сказывается на общем ходе лодки. Именно эти качества: синхронность, координация и умение держать курс – являются залогом успеха в бизнесе.

Юбилейный слет – свидетельство стабильности и единства алтайского риелторского сообщества, способного смотреть в будущее с оптимизмом, несмотря на любые экономические ветра, подчеркнули в Союзе. И пригласили коллег и партнеров поддержать участников и стать свидетелями яркого события. Подробности по ссылке.

Союз "СРО НП "СРБ и Алтая"

