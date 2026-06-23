Стало известно, когда дым от природных пожаров покинет Алтайский край

Кардинальное улучшение ситуации с природными пожарами возможно лишь после выпадения осадков

23 июня 2026, 16:50, ИА Амител

Смог на набережной Барнаула / Фото: amic.ru

Синоптики прогнозируют постепенное рассеивание смога над регионами Западной Сибири к концу недели. Улучшению ситуации будут способствовать изменение направления ветра и возможное формирование циклона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС.

По информации специалистов, в ближайшие дни направление воздушных потоков изменится с северо-восточного на южное, что позволит снизить концентрацию дыма в атмосфере.

Старший научный сотрудник Института леса СО РАН, кандидат технических наук Евгений Пономарев отметил, что дополнительным фактором, способствующим рассеиванию смога, может стать образование циклона над регионами Западной Сибири.

При этом специалист не исключил, что дымовые массы могут изменить направление распространения и сместиться в юго-восточную часть территории.

По словам эксперта, кардинальное улучшение ситуации с природными пожарами возможно лишь после выпадения осадков, которые помогут снизить пожарную опасность и ликвидировать действующие очаги возгораний.

Напомним, причиной появления дымки в Алтайском крае и других регионах Западной Сибири стали природные пожары. Очаги возгораний фиксируются как на территории Алтайского края, так и в соседних регионах, включая Красноярский край и Иркутскую область.

Специалисты Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ежедневно проводят отбор проб атмосферного воздуха и контролируют его качество. По данным наблюдений, превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в настоящее время не выявлено.