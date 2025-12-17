Стало известно, сколько баллов ЕГЭ нужно будет набрать для поступления в 2026 году
Минимальный порог был поднят у нескольких предметов
17 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
В 2026 году абитуриентам потребуется продемонстрировать более высокие результаты на едином государственном экзамене по некоторым дисциплинам.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации пересмотрело минимальные проходные баллы для университетов, находящихся в его ведении.
Согласно информации РИА Новости, наиболее существенные корректировки затронули такие предметы, как физика, история и информатика. В частности, минимальный балл для поступления по истории увеличился с 36 до 40, по информатике – с 44 до 46, а по иностранному языку произошло значительное увеличение на 10 баллов, с 30 до 40.
Представители министерства отмечают, что цель повышения требований – улучшение уровня образования. Нововведения коснутся примерно 1% абитуриентов. Баллы по русскому языку, математике (профильный уровень) и обществознанию остались без изменений.
