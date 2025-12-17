Минимальный порог был поднят у нескольких предметов

17 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

ЕГЭ / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году абитуриентам потребуется продемонстрировать более высокие результаты на едином государственном экзамене по некоторым дисциплинам.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации пересмотрело минимальные проходные баллы для университетов, находящихся в его ведении.

Согласно информации РИА Новости, наиболее существенные корректировки затронули такие предметы, как физика, история и информатика. В частности, минимальный балл для поступления по истории увеличился с 36 до 40, по информатике – с 44 до 46, а по иностранному языку произошло значительное увеличение на 10 баллов, с 30 до 40.

Представители министерства отмечают, что цель повышения требований – улучшение уровня образования. Нововведения коснутся примерно 1% абитуриентов. Баллы по русскому языку, математике (профильный уровень) и обществознанию остались без изменений.